La Junta insiste en que descentralizar Villalar “no va contra nadie” mientras el alcalde de León lo ve una “provocación”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que el hecho de 'descentralizar' este año la Fiesta de Castilla y León del 23 de abril a otras once localidades, además de Villalar, y entre ellas León capital y Ponferrada, “no es contra nadie” sino “a favor de y sentimiento que nos une”.

El consejero salió al paso de algunas criticas que, como ha ocurrido por ejemplo en León, ha recibido el nuevo formato de la fiesta del 23 de abril en la Comunidad, por el cual la Junta gastará 575.000 euros para que el escenario de esta fiesta se divida entre Villalar de los Comuneros (Valladolid) y otras 11 localidades y en todas ellas se instalen casetas, se realicen actos deportivos, izado de bandera, lectura del Estatuto y conciertos musicales, con este programa completo para toda la Comunidad.

Carriedo aseguró que la intención del Gobierno autonómico de PP y Vox es promover que los ciudadanos “se acerquen” a las celebraciones “siempre con libertad y con respeto” y no tengan que hacerlo, como casi siempre ha ocurrido, a la campa de Villalar sino que lo puedan tener más a mano.

Pero esa visión ha sido totalmente distinta bajo la valoración oficial del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, quien no da dudado en tildar de “provocación” el nuevo formato, en concreto en lo que se refiere al caso de León capital. Así lo han destacado al ser preguntado sobre este asunto en una rueda de prensa, en la que ha precisado que, no obstante, el Ayuntamiento colaborará en las peticiones formuladas desde la Junta para estas actividades.

“Hemos facilitado lo que nos han pedido desde la Junta”, en cuanto al emplazamiento en la Plaza de San Marcos, el permiso de ocupación de suelo o los servicios de luz y agua para las casetas o el escenario que se montarán, “y hasta ahí, eso es lo que el Ayuntamiento en principio pone”, ha señalado el regidor que ha avanzado que personalmente no asistirá a ninguno de los actos programados, a pesar de haber a las 12.00 horas un acto de carácter oficial con autoridades. Y es que para Diez no tiene ningún sentido celebrar en León una fiesta con la que los leoneses no se sienten identificados, argumentó.

Para esa misma jornada del 23 de abril, tanto colectivos sociales leonesistas como Conceyu como de momento el grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ya han anunciado actos paralelos de 'contrafiesta' del Día de la Comunidad de Castilla y León en la capital leonesa.