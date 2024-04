La Junta anuncia presupuesto para la Ley de Concordia y “no escatimará recursos” al sustituir a la de Memoria Histórica

La Junta de Castilla y León estima que podrá financiar, con la capacidad económica actual y las futuras cuentas de 2024, la aplicación de la proposición de ley de Concordia, que impulsan en las Cortes los grupos Popular y Vox, socios de gobierno en la Comunidad. Así lo recoge el informe preceptivo que en materia presupuestaria han elaborado ante la presentación de esta iniciativa parlamentaria y que en breve será remitido a la cámara autonómica.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el informe señala que la Comunidad puede financiar la puesta en marcha de la ley de Concordia por lo que garantizó que si la futura ley se aprueba, la Junta correrá con los gastos que genere para las arcas de la Comunidad.

Asimismo, Fernández Carriedo señaló que hasta que no finalice el trámite parlamentario no se podrá hacer un cálculo del coste de aplicar esta norma, que pretende sustituir el decreto de memoria histórica del año 2018, si bien garantizó que la Junta no va a “escatimar ni recursos, ni medios”, porque pretende atender a las víctimas, “como elemento central de la acción política”. De esta forma, aseguró que cualquier recurso que se necesite, se va poner encima de la mesa para atender a las víctimas.

Una vez elaborado el informe preceptivo a esta proposición de ley, algo que la Junta hace con otros textos legislativos de las Cortes o enmiendas, se remitirá al parlamento autonómico, cuya Mesa acordó ayer esperar a recibirlo, antes de decidir si solicitan otro al Consejo Consultivo de Castilla y León como ha solicitado el Grupo Socialista, que rechaza la iniciativa de PP y Vox.

En su comparecencia en las Cortes para explicar las líneas del presupuesto de la Consejería de la Presidencia, a la que está adscrita esta materia, el consejero Luis Miguel González Gago afirmo que la Junta mantiene la participación en el Plan Estatal de Actuaciones, enmarcado en el Plan Cuatrienal 2021-2024, donde se diferencian los proyectos de exhumación (124.000 euros) y los proyectos de divulgación.