Cerrada por testimonios infundados la investigación sobre un concejal de Izquierda Unida en Astorga por un accidente

La investigación judicial al concejal de Izquierda Unida en Astorga, José María Jáñez, por una supuesta conducción temeraria en la que habría casi atropellado a dos personas ha quedado archivada de forma definitiva, según ha podido conocer este periódico. Según el auto de archivo, definitivo al no ser recurrido, “se han practicado todas las diligencias de instrucción precisas (...) sin que ninguna de ellas nos permita atribuir, ni siquiera de forma indiciaria los hechos investigados”. La jueza considera que las declaraciones de los testigos se invalidan por las “contradicciones existentes”.

El caso ha ocupado buena parte de la actualidad política y mediática de Astorga en el último año, desde que la madrugada del 12 de diciembre de 2021 un vehículo a nombre de un familiar del concejal se viera implicado en un accidente de tráfico. El coche impactó contra una barandilla de protección de la acera sin parar en ese momento y una hora más tarde el vehículo fue localizado aparcado en las inmediaciones de la vivienda del concejal.

Tras la intervención de la Policía Local su pareja reconoció los hechos y se responsabilizó del accidente, aunque los agentes realizaron una prueba de alcoholemia positiva sin valor legal en ese momento.

Una semana después

Pero una semana más tarde del incidente dos personas, Carla Salcedo y Jesús Alegre, presentaron una denuncia acusando a quien condujera el vehículo de casi atropellarles, lo que motivó la apertura de una investigación judicial penal, por la que el concejal prestó declaración como investigado ante la Policía Nacional.

Los acusadores, que ratificaron su versión con contradicciones pero no se personaron jurídicamente en la causa, hicieron declaraciones “imprecisas (...) en contraposición de las declaraciones que presentaron los agentes de la Policía Local”. Así estos testigos/víctimas señalaron que había un tubo de escape en el lugar del accidente, hecho negado por los agentes municipales, o que presentaron la denuncia a petición de la propia Policía Local, hecho negado nuevamente por los agentes. Para la jueza estas y otras cuestiones implican que “no se ha podido acreditar la existencia de ilícito penal alguno (...) ni siquiera de forma indiciaria”, por lo que ha cerrado la investigación.

El concejal afectado siempre negó que condujera el vehículo accidentado y atribuyó la posterior investigación a una operación de derribo, que relaciona con la municipalización de la limpieza del municipio. En conversación con ILEÓN señala que “no he sido acusado ni por la Policía ni por en el juzgado por alcoholemia, jamás, eso nunca ha sido objeto de juicio, denuncia o procedimiento judicial o administrativo… el único proceso que se ha abierto y que he ganado ha sido por supuestamente casi atropellar a unas personas que como he dicho en sede judicial, es falso”.

Tensión elevada por el PP

El PP de Astorga ha convertido el suceso y la investigación en su principal argumento de oposición, reclamando al alcalde socialista, Juan José Alonso Perandones, el cese de Jáñez de sus entonces funciones de teniente de alcalde y concejal de Hacienda y hasta su dimisión como presunto encubridor. Según el PP el alcalde había intentado ocultar un atestado municipal que supuestamente perjudicaba al concejal de IU. La situación se tensó tanto que hasta la propia Policía de Astorga desmintió algunas informaciones publicadas sobre sus actuaciones.

A mediados del 2022 Izquierda Unida anunciaba su salida del equipo de gobierno de Astorga con el PSOE por haber sido “ninguneados y puenteados” pero lo cierto es que por entonces ya habían aprobado su objetivo de legislatura, la municipalización de las basuras en la ciudad maragata.

El concejal afectado asegura que lo sucedido “Se ha tratado de una cacería política contra un proyecto político con mucho músculo, alternativo para revitalizar Astorga con políticas diferentes, honestas y valientes como la municipalización de los servicios de recogida de residuos y de la limpieza viaria”. Lamenta el daño que se le ha realizado por “bulos” y señala que “si se habla de esto es porque hay quién politizó unos hechos absolutamente falsos y creo importante responder ahora que el proceso ha terminado por los que han dado la cara y porque es importante que quede claro que otra forma de hacer política es posible y necesaria”.

Preguntado sobre si emprenderá acciones legales contra los denunciantes, el concejal responde que analiza la situación y que adoptará las medidas oportunas.