Los celadores del Centro de Salud de Astorga abandonan la huelga de hambre y el encierro

El encierro y la huelga de hambre de los celadores del Centro de Salud de Astorga llega a su fin. Tras reunirse con Francisco Abruña, que es el gerente de área en la provincia, Víctor Pérez ha dado por concluido un ayuno que empezó hace nueve días.

Según Pérez, “la Consejería de Sanidad ha escuchado nuestras reivindicaciones y tanto Fernando Fernández como yo creemos que es momento de dar por finalizada la huelga de hambre y el encierro”. En la reunión, que el celador llevaba reclamando desde el primer día, ha pedido su presencia en la comisión de trabajo específica que se cree para negociar todo lo referente a los SUAP de Castilla y León. Además, ha solicitado que “de no poder acudir a la comisión como invitado las retribuciones negociadas sean idénticas a las que se perciben en la Atención Especializada”.

Todo ello después de que la Consejería de Sanidad afirmase el 13 de septiembre, un día después del encierro, que una sentencia judicial especifica que se abonarán a partir del 1 de enero de 2024 los conceptos por trabajar noches y festivos en jornadas y festivos.

“El compromiso del señor Abruña ha sido el de transmitir lo que hemos hablado al consejero e intentar llegar a un acuerdo en el que ambas partes salgamos beneficiadas y no haya problemas”. No obstante, explica, “si no hay contestación por parte de la Consejería o no se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones tomaremos de nuevo medidas de presión”.

Víctor Pérez inició su huelga de hambre el pasado martes 12 de septiembre. Con más de 33 años de antigüedad y desempeñando su oficio en el Centro de Salud de Astorga, reclamaba “las retribuciones de las noches y festivos que nos tienen que abonar a más del 70% de los celadores de SUAP Castilla y León, que ascienden en muchos casos a más de 13.000 euros”. Dos días después, su compañero Fernando Fernández, que se encuentra en una situación similar, se unió a los reclamos y decidió encerrarse con él (sin ayunar).

Con esta reunión finalizan nueve días de protesta en los que los dimes y diretes y las declaraciones desde ambos bandos han devenido en el acuerdo hoy alcanzado.