El alcalde de Astorga defiende el cambio de formato de las jornadas de la torrija para no 'regalar' 12.500 euros

Las airadas críticas públicas emitidas ayer por la Academia Leonesa de Gastronomía, a costa de la confirmación de que el Ayuntamiento de Astorga no acogerá más su concurso de cocina en el formato llamado Concurso Nacional de Torrija, y lo cambiará por una Feria de la Torrija con mayor implicación de la hostelería de la ciudad y la comarca, el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha defendido este cambio al no considerarse “oportuno destinar 12.500 euros de los astorganos a su certamen”. Un motivo económico suficiente para entender el enfado del presidente de la asociación hasta ahora organizadora, José Cañedo, esgrime en regidor.

Nieto ha negado haber sido él quien empleara la palabra “elitista” para referirse en la rueda de prensa de presentación de las citas feriales de este año en concreto al certamen culinario (el término fue expresado por el presidente de la Cámara de Comercio, Juan José Alonso) y por eso censura se se pusieron “en mi boca palabras que no he dicho”, suponiendo que “sus motivos tendrá para citar palabras que de mí no han salido”.

El regidor recordó a la organización que “es competencia del alcalde decidir el destino de los fondos de los vecinos”, recordando que la mayoría absoluta que ahora tiene el equipo de Gobierno municipal del PP en Astorga es porque “los astorganos opinaron y lo hicieron dando un mandato claro respecto a lo que quieren que se haga con sus impuestos”. Y en este sentido “las épocas de gastos suntuosos, sin el más mínimo control respecto a la repercusión para la ciudad, no van a repetirse”.

Por este motivo, y el tono de sus críticas, le pidió a los representantes de la Academia “respeto, mesura y educación porque aunque estén ante un Gobierno Municipal de una ciudad pequeña eso no le da derecho a faltar al respeto a sus ciudadanos”. Y les recuerda que “antes de venir a nuestra ciudad el certamen se hizo en el Parador Nacional de San Marcos, y no encontramos calificativos impropios ni insultos al alcalde de León” cuando allí dejaron de acogerlos.

Nieto apuesta, “siempre en colaboración con la Cámara y la asociación Montañas del Teleno” por un calendario ferial que, además de dar cabida a la torrija como dulce tradicional, incluya otros muchos productos nuevos, de flores a artesanía “siempre pensando en Astorga y en los negocios y profesionales de las comarcas, que así nos lo piden”, y se mostró convencido de que el nuevo formato tendrá “un mejor impacto” en la economía local.