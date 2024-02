La guerra de la torrija: Acusan a Astorga de convertir en “feria de pueblo” un concurso nacional de este producto en León

A un día de entrar en marzo, mes en el que se ha venido celebrando ya desde hace muchas ediciones el exitoso Concurso Nacional de Torrijas de Astorga, se ha abierto la 'guerra de la torrija'. Una guerra definitivamente abierta tras dos movimientos tácticos que amenazan su celebración: primero, el del nuevo alcalde de la ciudad leonesa, José Luis Nieto (Partido Popular); y después el de la Academia Leonesa de Gastronomía, que se ha encargado desde su nacimiento de la organización e impulso de un evento al que se han presentado numerosos cocineros de todo el país.

Y a todo esto, entre la munición vuelve a aparecer con toda crudeza polémica la palabra “elitista”, como ya ocurriera cuando hace escasos meses el concejal de Cultura anunciara que la Casa Panero, museo de las letras astorganas, sería el epicentro de sus actividades Halloween, como una 'casa del terror', justificando dedicar este espacio cultural a cosas “no tan elitistas como anteriormente”. La idea y sus palabras acabaron en una recogida de firmas indignadas a nivel nacional de decenas de escritores, periodistas e intelectuales.

Esta guerra en torno al dulce tradicional muy de Semana Santa ha arrancado cuando este martes el alcalde, José Luis Nieto, y el presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, Juan José Alonso, presentaban el calendario de ferias para este 2024. Sorprendió la ausencia del ya consagrado Concurso Nacional de Torrijas, que anualmente atraía a lo más granado del panorama nacional a la ciudad, en una de las épocas de mayor impacto turístico, en busca de la mejor torrija del país.

Al explicar la ausencia de este concurso y la creación de lo que llamó 'Feria de la Torrija', la cual no sería en Semana Santa, ya que aún no tendría fecha elegida, el regidor aseguró que no tendría un carácter tan “elitista y restrictivo” como el Concurso Nacional, prometiendo un nuevo evento “más abierto, en el que los hosteleros participen de manera directa en la realización del certamen y en el que los consumidores también lo hagan”, recoge Astorgaredaccion.com.

La reacción de la asociación organizadora ha sido inmediata. En forma de un comunicado en el que la Academia Leonesa de Gastronomía achaca a “estos dos personajes públicos” una “total ignorancia”, acusando al alcalde de “convertir el mejor concurso gastronómico de León en una feria de pueblo”. Desde la institución mostraron su sorpresa y recordaron que el evento sí es participativo puesto “involucraba a 50 cocineros de toda España y lo han ganado en multitud de ocasiones chefs astorganos”. Respecto a ni siquiera recibirles este año el alcalde, Cañedo dijo que “este tipo de comportamiento no es aceptable en un funcionario público y debe ser condenado enérgicamente”.

Respecto al censurado carácter “elitista”, su presidente, José Cañedo, la Academia recuerda que el concurso “está abierto a la participación de los alumnos de escuelas de hostelería, sin restricciones para concursar en cuatro categorías diferentes y contando con la colaboración de los alumnos en prácticas del IES Astúrica Augusta”. Y también que, lejos de ser “restrictivo”, ya en su día “se organizó una feria de dos días para promocionar los productos locales (...) y su recaudación se destinó a la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer de la ciudad”.

“El Concurso Nacional de Torrijas 2023 llenó los hoteles, restaurantes y bares, y durmieron en Astorga más de 200 personas”, cuantifican. Por eso, lamentan que “la dirección que está tomando este Gobierno municipal -antes del PSOE y ahora con mayoría absoluta del PP- y sus implicaciones negativas para Astorga y para la provincia”.

Por último, ha destacado que la Academia “ya está trabajando en la edición de 2025 del Concurso Nacional de Torrijas” que ha despertado el interés de varias ciudades de la provincia leonesa.