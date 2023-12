La UPL exige al PSOE el arreglo urgente del Palacio del Conde Luna

¿Por qué no se ha arreglado el Palacio del Conde Luna pese a la reiterada inclusión de enmiendas en los presupuestos municipales para reparaciones? Esto es lo que se pregunta el portavoz leonesista en el Ayuntamiento de León en un comunicado enviado a los medios de comunicación, mientras se está denunciando el mal estado de las instalaciones del centenario edificio que hace las veces del Museo del Reino de León.

“En los años 2020, 2021 y 2022, a cada uno de los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de León el Grupo Municipal de UPL introdujo enmiendas a los presupuestos entre las que se encontraba cada año una partida presupuestaria para el arreglo del Palacio del Conde Luna, desde el que los visitantes acceden al centro de interpretación del Reino de León, y sin embargo vemos ahora que, o bien el equipo de gobierno del Partido Socialista no ha sido diligente y conciso en la utilización de los fondos que suponían estas enmiendas, o bien las obras ejecutadas han sido un fiasco, porque lo cierto es que resulta lamentable y bochornosa la imagen que da el Palacio del Conde Luna con goteras, con cubos en las salas de un edificio, que debemos de recordar, que es monumento nacional”, critica Eduardo López Sendino.

Por ello, el Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León “exige al equipo de gobierno de José Antonio Díez que, de modo inmediato, acometa con urgencia las obras necesarias para impedir las goteras que no solamente deterioran el edificio, sino que además da una imagen lamentable de unas instalaciones municipales que son muy concurridas, no solo por los leoneses sino por quienes nos visitan, y donde además se llevan a cabo frecuentes actos y presentaciones, incluso institucionales, no teniendo sentido alguno que se produzcan situaciones como la que se ha denunciado a través de los medios de comunicación”, termina la nota.