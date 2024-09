UGT y CCOO exigen a la Patronal que se aplique la jornada semanal de 37,5 horas para beneficiar a 58.000 leoneses

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han convocado para el jueves 26 de septiembre la celebración de concentraciones en la provincia leonesa, es decir, en León capital y en Ponferrada, como en el resto de Castilla y León, para presionar a la patronal, que mantiene “bloqueada” la negociación“ y de ”toque“ al Gobierno central para que la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas sea una realidad este mismo año.

La reducción de la jornada a 37,5 horas afectaría, según datos de la Unión General de Trabajadores provincial, a unos 58.000 trabajadores de León, que se elevan a unos 465.000 empleados en el total de la Comunidad, ya que solo 60.000 empleados tiene jornadas por debajo de ese tiempo, mientras que la media en la Comunidad es de 38,6 horas semanales.

En León, las protestas fueron presentadas por los líderes provinciales de ambos sindicatos, Enrique Reguero y Elena Blasco, respectivamente, y consistirán en una concentración ante la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) a las 12.00 horas. Y es que relataron que de los 27 convenios colectivos negociados en la provincia leonesa, tan sólo ha habido uno que ya cuenta con las 37 horas y media, siendo el de limpieza de hospitales, mientras que el 60% se ha reducido ya a 38 y media. De ahí que reclamen un mayor esfuerzo.

Ambos defendieron que la aplicación de las 37,5 horas es posible en la situación actual y sería beneficiosa para los trabajadores y para el país en general.

En el marco de la negociación nacional no solo no hay avances, sino que está “bloqueada” por la parte empresarial, de manera que, en caso de no existir un acuerdo, piden al Gobierno que lleve la norma al Congreso para que sea aprobada y pueda entrar en vigor este 2024. “O el Gobierno actúa o vamos a aumentar la presión”, advierten.

Además, argumentan que la jornada de 37,5 horas es “un paso” para llegar a las 32 y cuatro días semanales, siempre una reducción con el mismo salario, avisan ambos sindicatos, convencidos de que “es posible” y de que “este es el momento” para acordar esta medida.