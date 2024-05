Tres expolíticos aspiran a dirigir el negocio de los muertos de León, San Andrés y Villaquilambre

Tres expolíticos aspiran al cargo de director-gerente de la Sociedad Mixta 'Serfunle SA', la empresa mixta en liquidación debido a una sentencia judicial, que gestiona el negocio de los muertos de los Ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villlaquilambre y que este miércoles hizo pública la lista de 13 aspirantes al puesto en un llamativo proceso de selección.

Serfunle SA en una sociedad mixta en la que participa de forma mayoritaria la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, formada por los tres ayuntamientos, con el 51% y el otro 49% recae en manos de la compañía Mémora. Presidida por el concejal de León Vicente Canuria la sociedad gestiona los tanatorios de León y Villaquilambre y el cementerio de León.

A mediados de marzo Serfunle hizo público el procedimiento de selección de su cargo de director-gerente, la persona que dirigirá la sociedad en pleno proceso de liquidación ya que la Justicia ha anulado la privatización que se hizo en 2003 al grupo Mémora, quien de facto gestiona el negocio, debido a pagos irregulares encontrados desde que se adjudicó.

Entre los 13 aspirantes figuran tres expolíticos: Fernando Salguero y Luis Nogal, exconcejales del PP en el Ayuntamiento de León y Ana Carlota Amigo, exconsejera de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos y trabajadora del Ayuntamiento de León. Se da la circunstancia que Fernando Salguero fue presidente de Serfunle durante el mandato 2015-2019 bajo la alcaldía de Antonio Silván.

Además de los expolíticos en la lista publicada este miércoles, ya que se les había 'olvidado' según señala el propio documento, figuran varios ejecutivos conocidos de la ciudad como Jorge Vargas Álvarez (ex Círculo Empresarial Leonés y ex Transleyca), Mario Antonio Álvarez Portas (ex Hospital Nuestra Señora de la Regla), Yolanda Barrientos (ex Leonoticias) o Santiago Martín Rilo (ex Lactiber). También figuran entre los aspirantes exdirectivos del sector funerario como Javier Mendiri Hernandez.

El extraño poder de Mémora en el proceso de selección

El proceso de selección de director-gerente de Serfunle incluye algunos aspectos muy llamativos, bastante alejados de los procesos y criterios habituales para trabajar en la administración pública y su entorno. Por ejemplo que no existan requisitos específicos para el puesto ya que solamente pedían literalmente “Buscamos a una persona, hombre o mujer, que disponga de un mínimo de 3 (TRES) años de experiencia en posiciones similares, ya sea en el ámbito público o privado”. Pese a ser un contrato de alta dirección, no se exige ninguna titulación y se aluden a valorar cosas como ser “Capaz de descubrir necesidades y vender soluciones” o “Conocimientos del sector asegurador”, sin especificar nada más ni que criterios se aplicarán en esas valoraciones.

Pero es que además el proceso de selección no incluye ninguna prueba ni entrevista personal, habitual en cualquier proceso de selección que cumpla los principios de mérito y capacidad de acceso contemplados en la legislación. La persona designada lo será por una 'Comisión de Selección' de tres miembros, “quien, tras analizar la documentación remitida por los diferentes candidatos, realizará una preselección de los mismos, proponiendo al Consejo de Administración, de forma motivada, los tres candidatos que se consideren más idóneos”. Y luego será el Consejo de Administración de Serfunle quien “designará al Director.Gerente que considere más idóneo de entre los tres candidatos propuestos por la Comisión de Selección”.

Los nombres concretos de los miembros de la Comisión de Selección tampoco se han hecho públicos aunque dos de ellos se pueden buscar ya que son la secretaria de la Mancomunidad Serfunle, que es la secretaria del Ayuntamiento de León Carmen Jaén, y el secretario de la Sociedad Mixta Serfunle SA, que es el controvertido funcionario del Ayuntamiento de León Carlos Hurtado. Además hay una tercera persona de la que se desconoce el nombre, “Un Experto en selección de personal designado por el socio privado de Serfunle, a la sazón Mémora.

El proceso de selección otorga, por tanto, un gran poder a Mémora pese a que por sentencia judicial debe ser apartada de la gestión de la sociedad mixta. Aunque la resolución está recurrida al Tribunal Constitucional tras desestimar el Supremo rectificar las dos sentencias que anulaban el contrato a Mémora debido a que se incluyó una claúsula que le permitía cobrar un canon de gestión que no figuraba en el pliego. Los Ayuntamientos han iniciado el proceso de echar a Mémora de Serfunle pero este se encuentra paralizado para saber que pasa con el recurso. Una de las funciones del próximo gerente será determinar la liquidación societaria y si hay que realizar pagos o cobros tras la gestión irregular de estas dos décadas.

Pero, además, Mémora ha incluido en el proceso de selección a tres nombres que vienen de un proceso propio con tres nombres elegidos por una empresa cazatalentos, según una extraña disposición adicional de las bases del procedimiento. Así tres de los trece nombres para elegir ya vienen de este proceso.

El sueldo del nuevo director-gerente no figura en las bases del proceso, dice que será el mismo que el anterior. Para conocerlo hay que consultar el desactualizado portal de transparencia de Serfunle que cifra en 2020, último dato hecho público, en 76.562 euros el salario del entonces gerente.

*Nota de la redacción: Erróneamente Fernando Salguero aparecía nombrado como miembro del Consejo de Administración de Serfunle, del que ya no forma parte en la actualidad aunque en la web de la empresa siga figurando en una información sin renovar.

76.562 euros