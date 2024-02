Los sindicatos agrarios aspiran a igualar con la tractorada del viernes en León a las anteriores protestas independientes

Los principales sindicatos agrarios de la provincia de León han reclamado unidad para la próxima protesta del campo del 23 de febrero. A ella esperan atraer entre 800 y 1.000 tractores, una cifra equivalente a la segunda gran movilización del campo leonés al margen de los sindicatos que tuvo lugar el pasado 6 de febrero.

En este caso, la manifestación promovida por los sindicatos del 23 de febrero partirá de varias carreteras de la provincia como la N-601 y Astorga. Tras una concentración en el aparcamiento del estadio deportivo de la ciudad de León, la tractorada partirá a las 11 horas por la Avenida Sáenz de Miera, hasta Santo Domingo, calle República Argentina, parque San Francisco, avenida Independencia, Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, y avenida Los Peregrinos hasta llegar al parking de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

“Al final todos somos los mismos”

En defensa de la programación de lo que ahora parece una tractorada tardía, después de las que se realizaron desde organizaciones independientes que ahora se agrupan en la autodenominada plataforma Defensa del Campo Leonés (Decaleón), los representantes sindicales han aprovechado para explicar esta fecha con los procesos administrativos de los permisos pertinentes y “para que no coincidiera con la feria de Valencia de Don Juan”, ha explicado la secretaria general de UGAL-UPA, Sonia Castro: “Puede ser que no se nos vea en la calle pero nosotros nos estábamos moviendo”, ha añadido.

“Excluir siempre nos debilita a todos. No es una fecha al azar, el 23 de febrero viene motivado porque ya había manifestaciones en toda España y porque el 26 de enero se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea y es cuando de verdad se toman las decisiones que se van a tomar. Estamos en la recta final y tenemos que estar más unidos que nunca”, que además se va a compaginar con una nueva manifestación en la que participan Asaja y UCCL, ha dicho el presidente de Asaja, Arsenio García Vidal.

Ahora, los representantes piden a los agricultores y ganaderos unirse a esta nueva manifestación, después de las grandes tractoradas que se han llevado a cabo a principios de mes en la provincia que, a pesar de haber sido organizadas al margen de los sindicatos, los líderes sindicales han asegurado que no llegan a ser del todo ajenas a los mismos ya que “no hay gente ajena a las organizaciones agracias, todos los agricultores y ganaderos de la provincia están sindicados. Todos los que han salido a la calle pertenecen a una asociación agraria”.

García Vidal se ha referido también a la recientemente creada Decaleón para mostrar “un respeto absoluto a la misma, y también a sus dirigentes cuando sepamos realmente quiénes están, que ya empezamos a conocer hoy”. El presidente de Asaja también se ha mostrado de acuerdo con las reclamaciones de esta plataforma ya que, según ha asegurado, “su tabla reivindicativa es prácticamente la misma que la nuestra”.

“Al final todos somos los mismos”, ha dicho la secretaria general de UGAL-UPA, “Lo único que se está consiguiendo con todo esto es que se consiga una división. Nosotros no podíamos pedir a nuestros afiliados que participasen en unas manifestaciones que no eran legales. Yo fui a la del día 6 una vez que fue legal y eso es lo que tenemos que hacer; estar unidos. El sector tiene que estar más unido que nunca. Todos somos iguales”.

Unidad y liderazgo sindical

A pesar de que han reclamado una unidad, los representantes sindicales han reconocido que no se han puesto en contacto con los representantes de Decaleón, ya que aseguran no saber quiénes realizan este papel. El presidente de UCALE- COAG, Apolinar Castellanos, ha asegurado que “nunca hemos mantenido una conversación porque ellos no han querido”.

Respecto a la hegemonía del liderazgo de las organizaciones agrarias en el sector, los representantes niegan que haya liderazgos que discutir: “La provincia de León es ejemplar, siempre hemos tenido un claro respeto entre organizaciones. Cada uno sabemos lo que somos pero esto no pasa a nivel nacional, en el que se reúnen con las organizaciones más representativas que se ha hecho a dedo. Nunca ha habido elecciones a nivel nacional en el campo, por lo que somos todos iguales”.

“No hay liderazgos que discutir, tenemos elecciones agrarias cada cinco años, con una altísima participación”, ha dicho el presidente de Asaja.

