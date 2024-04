La restauración de Botines de Gaudí ya se encarece el 40% y Fundos critica el bloqueo del consejero de la Junta

Las obras de restauración de la fachada y los elementos exteriores de la Casa Botines de Antonio Gaudí en León capital ya se han encarecido, cuando se cumplen seis de los ocho meses previstos inicialmente de trabajos, en torno a un 40%, pasando de los 500.000 euros iniciales a los 700.000.

Así lo ha explicado hoy el director de la Fundación Obra Social (Fundos) de Castilla y León, José María Viejo, quien denuncia que la falta de apoyo de la Junta de Castilla y León a las obras en marcha del edificio que alberga el Museo Casa Botines Gaudí se debe a “una cuestión personal” del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (Vox).

Según explicó Viejo, Fundos firmó en diciembre de 2021 un protocolo de intenciones con la Consejería que Santona “se niega a cumplir desde su llegada a la misma”, a pesar de la existencia de “una gran relación con la Junta de Castilla y León”, respecto a la que aseguró sentirse “ampliamente apoyados”, hasta el punto de que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “ha celebrado en varias ocasiones eventos importantes en Casa Botines”.

Por ello, Viejo consideró que la falta de apoyo a la intervención, que en negociaciones previas al protocolo de intenciones se situaba entre un 50 y un 70% del presupuesto, “se trata de una cuestión personal”, ya que “no es entendible” que no se apoyen los trabajos en un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), “que se trata de uno de los activos museísticos más importantes de Castilla y León, uno de los museos privados más importantes de España y uno de los dos con posibilidades de convertirse en Patrimonio de la Humanidad”.

El director de Fundos también señaló que en abril de 2023, Gonzalo Santonja expuso en sede parlamentaria “su decidida intención y voluntad de colaborar en la restauración de la Casa Botines”. No obstante, más de seis meses después del inicio de la obra, y de que la inversión haya aumentado un 40%, “Santonja contesta a las cartas diciendo que se hará cuando haya disponibilidad presupuestaria”. No obstante, “el patrimonio no puede esperar y Fundos ha tenido que intervenir en solitario y sin una planificación financiera”.

“Hasta que Santonja llegó a Cultura, todo estaba en marcha para que participara, pero cuando tomó posesión todo se paralizó, así que entiendo que es un problema suyo, porque las relaciones con el resto de los entes de la Consejería y la Junta son magníficas”, concluyó José María Viejo.

Ritmo lento y retraso

Amén del incremento presupuestario, también están aumentando los plazos de ejecución de las labores de restauración, que Viejo admite que “no avanzan según lo previsto”, de modo que no será hasta final de este año cuando el edificio de Gaudí quede totalmente libre de andamios, si se cumplen las nuevas expectativas.

La intención de Fundos, sin embargo, es al menos tener liberada la fachada sur, la principal, de acceso al Museo “antes de la temporada alta”, previa al verano, dado que admite que es “el primer activo de marketing” del Museo y muchos visitantes acceden por impulso. El motivo del retraso es que “los estudios de la piedra han ido lastrando” las obras, arrojando “bastante hallazgos” que se darán a conocer más adelante, aprovechando que “no ha habido un andamiaje total desde su construcción”, hace más de 130 años ya.