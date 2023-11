El presidente socialista de la Diputación desmiente a UPL sobre el 'regalo' a León del parking de Santa Nonia

No existe el 'regalo', en forma de concesión por varias décadas, de la Diputación de León a favor del Ayuntamiento de León del parking en superficie de Santa Nonia, en el centro de la capital leonesa, que ayer desveló como avanzado el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Eduardo López Sendino.

No pudo ser más tajante hoy el presidente de la institución provincial, el socialista Gerardo Álvarez Courel, al preguntarle la oposición sobre la veracidad o no del anuncio aireado por el leonesista y que sorprendió no sólo porque contradecía recientes alternativas que había planteado la Diputación sino porque aseguraba que esa concesión para que el Ayuntamiento pase a explotar el actual aparcamiento estaba muy avanzada.

Álvarez Coruel ha negado la mayor con firmeza: “¿De dónde se ha sacado el señor Sendino las reuniones? Porque con este presidente no han tenido ninguna”, dijo. Eso sí, admitió que en una “conversación informal” con el actual alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, “me comentó esa posibilidad”, sin más, y ese ha sido “el único contacto” sobre el asunto, motivo por el que se mostraba un poco asombrado.

Es más, el presidente de la Diputación le advirtió a Sendino, pero indirectamente también a sus socios de UPL en el Palacio de los Guzmanes, los tres diputados que garantizan la gobernabilidad, que de producirse alguna negociación sobre Santa Nonia con el Consistorio de la capital se hará exclusivamente “con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, que es del PSOE”, recordando, no sin una pizca de malicia, que los leonesistas no quisieron hace meses entrar a formar parte de él en el Ayuntamiento y a día de hoy todavía negocian supuestamente para ver si todavía es posible. “Que después” de esa negociación vis a vis, PSOE con PSOE, “se quiere incorporar al resto de partidos? Eso se verá”, zanjó.

Courel fue todavía más allá para negar a Sendino, asegurando que continuar con la simple explotación en superficie del parking como desde hace décadas es poco ambicioso para ese goloso terreno entre el Conservatorio y la Biblioteca Pública. Y en este sentido se limitó a defender, como “una opinión personal”, que “quizá deberíamos aspirar a algo más que un aparcamiento” en Santa Nonia, como ya en su día se planteó, pensándose hasta en venderse la parcela, o destinarla desde a construcción de viviendas a algún edificio de uso cultural, dado que la zona forma parte de la llamada 'manzana cultural' también con la del Instituto Leonés de Cultura (ILC), la Biblioteca Regional o el Palacete de Independencia, hoy museo de la institución.

Con todo ello, el presidente dejó muy claro que lo que ocurra en Santa Nonia todavía está tan verde como abierto a diferentes opciones, pero en todo caso afeando públicamente al leonesista López Sendino su posicionamiento público.