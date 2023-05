El PP denuncia un cúmulo de deficiencias en el Parque de Bomberos de León

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León y candidata a la Alcaldía, Margarita Torre, exigió este miércoles al equipo de Gobierno que “tenga humildad” y corrija las deficiencias existentes en el Parque de Bomberos de la ciudad después de la inversión de 850.000 euros efectuada en 2021 para su acondicionamiento.

“Se nos acaba la paciencia”. Con estas palabras, Margarita Torre quiso denunciar una situación que “se alarga durante muchos meses” y que tiene su origen en el año 2021, cuando el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, anunció una inversión de 850.000 euros para reformar las instalaciones del Parque de Bomberos, a la que sucedería otra segunda tanda de mejoría. Así, en la festividad de San Juan de Dios, en marzo de este mismo año, el regidor avanzó que se destinarían 3,2 millones para dicho fin.

“Por mucho que se anuncien 3,2 millones, si simplemente esos 850.000 euros se hubieran usado bien y se hubiera empleado el dinero municipal en acondicionar el lugar donde descansan los bomberos y los vehículos, estaríamos en otra situación”, consideró la portavoz y candidata del PP.

De acuerdo a los datos aportados por Torre, a pesar de la obra ejecutada hace dos años, el Parque se encuentra “como si se tratara de una obra todavía en marcha”, ya que está “entera sin rematar”.

Entre las deficiencias denunciadas este miércoles, la ‘popular’ destacó que “la cocina no tiene gas y no funciona y los bomberos tienen que hacerse la comida en infiernillos eléctricos”, las ventanas no tienen remate en la parte interior y “están la mayoría con la espuma de poliuretano al aire” de manera que cuando llueve entra el agua. Además, los baños tienen sumideros que “no funcionan bien” y las habitaciones donde descansan los bomberos no tienen climatización, a pesar de que el verano pasado alcanzaron una media de entre 37 y 38 grados.

Del mismo modo, el Parque de Bomberos no tiene termostato para la calefacción, por lo que “cuando está puesta tienen que cerrar los radiadores”, mientras que las ventanas del pasillo también están sin rematar y el gimnasio está a medio hacer y no tiene barandillas.

En cuanto al garaje de los Bomberos de León, Margarita Torre aseguró que “incumple la normativa europea y mundial al no existir extracción de humos al exterior”, mientras que, en lo referido al parque móvil, hay camiones con más de 25 años, el vehículo de autoescala tiene fallos sistemáticos y el vehículo de primera intervención estuvo durante un mes sin sirena ni señales acústicas, ante lo que los efectivos tuvieron que poner un megáfono.

“Cuando nuestra vida depende de personas que arriesgan la suya, lo mejor es que estén en buenas condiciones. Todavía queda mucho por hacer en lo referido a los Bomberos y la Policía, así como puestos que cubrir, pero lo más importante es el respeto y tener la humildad para corregir las cosas cuando no se han hecho bien, en lugar no tirar para adelante sin hacerlo”, concluyó la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León y candidata a la Alcaldía.