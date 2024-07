Nace el colectivo Unidad Leonesa, que defiende la creación de una autonomía uniprovincial de León

El grupo Unidad Leonesa ha realizado este martes su presentación oficial como colectivo, que tiene como primer objetivo el impulso de la autonomía de la provincia de León al margen de la actual Comunidad Autónoma, mediante la vía uniprovincial y apelando al artículo 144 de la Constitución española.

El colectivo está presidido por Rogelio Blanco, reconocido pedagogo y escritor leonés que fue director general del Libro, Archivos y Bibliotecas entre 2004 y 2011, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de que Blanco no ha podido acudir “por motivos profesionales”, en el acto se han leído unas declaraciones en las que apela a “la igualdad” y al derecho de los leoneses para “decidir el futuro que desean dentro del orden constitucional vigente. No demandamos nada que no se le haya concedido antes a otros”.

El sentido del colectivo Unidad Leonesa es únicamente el de promover la autonomía de la provincia de León según la “mayoría social de leoneses que quieren cambiar el marco autonómico, no desean continuar en la actual configuración que es extremadamente lesiva que deja a los leoneses como ciudadanos de segunda fila”, ha argumentado el portavoz Javier Callado, que alude a la “tensión territorial” existente en el país que “es la de León”. Unidad Leonesa cita las mociones aprobadas en 60 ayuntamientos de la provincia leonesa como reflejo de esa mayoría social.

Refiriéndose a la aprobación de la moción por la autonomía leonesa en la Diputación de León, Callado ha asegurado que la implicación de la misma supone la apertura “de un conflicto entre la Diputación de León y la Comunidad de Castilla y León que debe resolver el Estado. Es el momento de que esta Comunidad Autónoma, nacida de forma ilegítima, sea superada para bien de todos”. Callado asegura que no existe un precedente en España de las protestas que se han sucedido en la provincia, incluso antes de la creación de las Comunidades Autónomas.

Unidad Leonesa ha defendido la opción de la fórmula del artículo 144 de la Constitución española, con el que León podría conseguir la autonomía de forma uniprovincial, al entenderla como la solución “más rápida”. A pesar de ello, han asegurado que si otros grupos promueven la autonomía mediante otros métodos lo apoyarán igualmente.

Además, en la autonomía “en principio uniprovincial” que defiende Unidad Leonesa existiría una diferenciación entre León y El Bierzo, con dos distritos: uno centrado en León y otro en Ponferrada.

El portavoz de Unidad Leonesa ha defendido que en Madrid no se conoce el conflicto territorial de León debido a “la censura de los medios de comunicación” y que la ambición de esta plataforma es llegar a la capital española y dar a conocer esta petición social “que no tiene réplica”. Por ello, Unidad Leonesa opta por acudir directamente a las Cortes Generales y obviar a las autonómicas ya que, según ha compartido el portavoz, “La Junta no puede ser juez y parte, esto tiene que ir directamente a Madrid. La iniciativa tiene que partir de las Cortes, según la Constitución, y nosotros vamos a hacer diversas acciones en esta línea”.

A la presentación ha asistido el alcalde de León, José Antonio Diez, que no ha realizado declaraciones y a quien tampoco han nombrado los ponentes.

Mañueco sobre la autonomía leonesa: “La situación territorial de nuestro país no está para ninguna aventura”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha visitado hoy León para poner en marcha el nuevo supercomputador Caléndula, ha afirmado respetar “el sentimiento y la identidad de cada persona, y respeto el marco normativo de nuestro país”, concretando más sobre la creación de esta nueva plataforma y el aumento del sentimiento leonesista, Mañueco ha achacado esta situación “a una pelea dentro del PSOE de la Comunidad y la falta de liderazgo del PSOE en la Comunidad. Yo creo que cada voz de los dirigentes del PSOE, incluso dentro de la provincia de León, han dicho cosas distintas”.

Respecto a un posible debate de la autonomía leonesa, el presidente de la Junta ha afirmado que: “La situación territorial de nuestro país no está para ninguna aventura. Los leoneses quieren España por encima de todo y lo que necesitamos es estabilidad. Lo que tengo que decir es que todas las políticas que llevamos a cabo están al servicio de las personas de Castilla y León”.