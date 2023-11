Diez propuestas de sanción para un bar del Ejido en León por estar abierto fuera de hora y dejar fumar dentro

Agentes de la Policía Local de León, durante labores de vigilancia, pillan a un bar de la calle José María Fernández en el corazón del barrio de El Ejido, con clientes dentro cuando debería estar cerrado.

Fue por ese motivo que procedieron a identificar al responsable del establecimiento, del que no se facilita ningún otro dato, y se proponen sanciones por incumplimiento de la obligación de exhibir el cartel con el horario, no mostrar el cartel con los datos relativos a la actividad, provocar ruidos que trascienden al exterior, ejercer la actividad fuera de horario, no cumplir con las medidas de seguridad al mantener la puerta exterior del local cerrada con llave y permitir fumar a los clientes en el interior del local.

Además, durante la misma intervención, se procede a identificar y proponer para sanción a cuatro de los clientes del local que en ese momento se encontraban en él fumando.