Nuria González pretende ser la primer rectora de la Universidad de León siguiendo el legado del anterior mandato

La catedrática Nuria González, la actual vicerrectora de Actividad Académica de la Universidad de León, ha hecho oficial la presentación de su candidatura a rectora, tras la convocatoria de elecciones del pasado 26 de febrero. La candidata podría ser la primera mujer en obtener el puesto más alto de la institución académica leonesa.

La Universidad de León acudirá a las urnas el 9 de mayo para elegir al que será el relevo del actual rector, Juan Francisco García Marín, quien ha ocupado el cargo durante los últimos ocho años. Ahora, González, quien ha formado parte del equipo de García Marín durante el último mandato, se postula para este puesto. Si su candidatura resultase la más votada, González sería la primera rectora de la Universidad de León.

Valoración del último mandato

En su presentación como candidata, la catedrática ha destacado diferentes logros de la Universidad de León durante el último mandato como la participación de la institución en el proyecto de alianzas Eureca-Pro, la apuesta por las microcredenciales (afirmando que la institución leonesa es la primera de Castilla y León en apostar por ellas), o la implantación de nuevas titulaciones de grado.

Del mismo modo ha destacado “un paso gigante en la estabilización de la plantilla de la Universidad de León, un mayor número de proyectos de investigación. También hemos avanzado en transparencia, somos una de las 13 universidades más transparentes en territorio español. Sin olvidar los esfuerzos para impulsar el campus de Ponferrada”, así como un aumento en la oferta de ocio y deporte.

Objetivos de su candidatura

En cuanto a metas, la candidata ha mencionado la simplificación de la burocracia, la captación del talento humano, abordar la carrera profesional del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), construir nuevos edificios o ampliar la oferta de titulaciones internacionales.

“Nuestra candidatura mira al futuro con ilusión, siendo consciente de las fortalezas que tiene nuestra universidad y de los grandes retos a los que debemos enfrentarnos como la aplicación de la LOSU y la elaboración de nuestros estatutos”, ha asegurado.

Una candidatura continuista

El lema de la candidatura de la catedrática es 'Un futuro que ilusiona', que asegura que se encuentra “avalada por la experiencia en gestión, capacidad de diálogo, cercanía y transparencia que nos caracteriza”.

Su experiencia en el mandato anterior, la catedrática ha asegurado que se trata de una candidatura continuista “en el sentido de que vengo del equipo rectoral por lo que he estado cuatro años formándome y adquiriendo experiencia para dar este paso. En gestión no será continuista, nuestro equipo hará una gestión distinta, la que necesite la Universidad en cada momento. Llevo 25 años dando clase de Dirección de Empresas e investigo en dirección de la innovación, por lo que el cambio es mi mantra y no concibo una institución que no evolucione”.

Respecto a la modificación de la duración del mandato de los rectores que modifica la LOSU, González valora positivamente que la duración sea de seis años en lugar de cuatro, como hasta ahora, aunque reconoce que “seis años es mucho tiempo y estamos pensando en poner en marcha algún mecanismo de rendición de cuentas, no sé si a mitad de los tres años, para que la comunidad universitaria pueda refrendar nuestro modelo de universidad”.

En los próximos días harán avances sobre el programa electoral y el equipo que la acompaña en esta candidatura a través de una web bajo el título de su lema.