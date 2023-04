Los diez bares y tascas más tradicionales que no te puedes perder en León

No son todos los que están, pero sí los que uno debe ir cuando viene de vinines a la ciudad de León. La capital leonesa es muy conocida en toda España por su peculiar forma de vivir el ir de chateo, de cañas o de bares; afamada por sus tapas y sus terrazas y, sobre todo, los conocidos Barrio Húmedo y Barrio Romántico.

Hay muchos bares de tapas fantásticos, en los que incluso se puede comer, pero también hay una serie de ellos que están en el corazoncín de los leoneses por su historia o por lo tradicionales que se han vuelto a la hora de mostrar lo típico, lo bueno de León. En este artículo no podemos poner todos, pero con estos diez cualquier persona que venga de fuera puede ir de vineo como un leonés. Al menos cualquiera de aquí le llevaría a uno de estos para enseñarle cómo nos lo pasamos con esta tradición de los vinines. Y si falta alguno, sólo hay que pasarse por los que están al lado de estos que destacamos para descubrirlo.

1.- Casa Benito

Si ponemos el Benito el primero es porque se cree que es la tasca abierta más antigua de León y es un establecimiento al que le tienen veneración muchos leoneses. La Taberna Casa Benito se abrió en 1915. Además es uno de los pocos que disponen de terraza propia en el alto de un edificio en el Húmedo. El bar centenario es un bar familiar, ya que fue el padre del actual propietario quien lo puso en marcha. Por sus paredes (y su terraza) han pasado multitud de leoneses con diferentes propósitos, pues Casa Benito ha sido ultramarinos, restaurante, pensión o café, entre otros muchos. Y es, por todo ello, la primera tasca de la que hay que hablar en un artículo como este. Está en una esquina de la Plaza Mayor, en el número 20.

2.- La Bicha

Por supuesto habrás oído hablar de La Bicha. El peculiar bar de Paco (el de La Bicha, claro). Ojo, que el horario depende de cuándo quiera abrir su dueño y recomendamos seguir sus instrucciones al pie de la regla; porque vaya carácter que tiene. Fíjate que proclamó que era República Independiente. Su tapa de morcilla leonesa es espectacular. El chorizo entrecallao una delicia, y los bocatas que hace... pues hay que verlos. Eso sí, no se te ocurra pedirle algo fuera de lo que sea producto leonés porque... ya verás, ya. Vamos, que si el leonés que te lleva te dice que pidas algo de fuera te la está liando parda (ojocuidao). Fíjate si Paco el de la Bicha es peculiar, que tiró el edificio donde estaba de siempre (con los leoneses echándose las manos a la cabeza porque creían que cerraba todos tristísimos) y lo volvió a reconstruir con sus propias manos abriendo de nuevo en un año. Carácter y figura, es el bar al que todos los que vienen a León quieren ir al menos una vez en la vida. Repetimos el primer consejo: sigue las instrucciones de sus graciosísimos carteles, que será mejor. Está en la Plaza de San Martín número 5.

3.- La Ribera

Mira, si no has probado las patatas del Ribera no has disfrutado de una de las cosas más auténticas de León. Advertimos, no está en el Húmedo sino en el extremo del otro lugar que hay que visitar de vinines en León, el Barrio Romántico. Y probablemente como no vayas con un leonés te pasará inadvertido; así que si vas buscándolo no te cortes en preguntar en la plaza Torres de Omaña cuál es. El Ribera es un must, vamos que hay que ir sí o sí. Las patatas, fundamentales, pero los mejillones con salsa... para chuparse los dedos. Está en la calle Fernando G. Regueral número 8 (pista, si vas desde San Isidoro hacia la plaza del Romántico es el primero que te encuentras).

4.- Taberna Oriente Medio

Si hay un bar que conserve ese saborín de tasca de hace cuarenta años es el Oriente Medio. Está en la calle Juan de Arfe, y tiene esa decoración con el puntín de los viejos bares de mediados del pasado siglo, con una barra al antiguo estilo y fotos antiguas de la ciudad. Y una terracina escondida que merece mucho la pena. Allí se puede probar su famosa e hipnótica tapa de Chorizo al Infierno, y también pedir unas raciones a las tres y pico de la tarde el fin de semana si no te ha dado tiempo a comer o no te has llenado con las de los demás bares del Húmedo. Está en la calle Juan de Arfe número 8.

5.- El Pote

El Pote sigue igual que en los años ochenta, cuando se abrió. Está justo enfrente del Oroente Medio, así que no tiene pérdida. Su tapa de champiñón con patata es mítica para cualquier leonés (a veces patata con pimientos de padrón) y aunque su imagen no sea de esa tasca tradicional como las que hemos mostrado hasta ahora, un leonés siempre dirá que hay que entrar a por la tapina. Está en la Cuesta de Castañones número 6.

6.- El Tizón

Si es fin de semana y pasadas las tres y media de la tarde no encuentras un lugar para echar unas raciones al buche, o comer algo rico, El Tizón es el lugar al que has de ir. No sólo por la decoración que recuerda a uno de los restaurantes de antaño (con fotos antiguas de la Cultural y Deportiva Leonesa, que es como se llama el club de fútbol más importante de la capital) sino también por sus tapas y la zona de mesas. Lo dicho, una ración de huevos rotos con picadillo te solventa la gusa a las cuatro de la tarde. Mención especial también a sus ensaladas. Y, bueno, a toda la carta. Está la calle Carnicerías número 1 (en realidad en la entrada a la Plaza de San Martín desde la calle Azabacherías).

7.- El Entrepeñas

Otro bar de esos que hay que ir sí o sí, sobre todo por el pedazo de embutido que ponen, precisamente de Entrepeñas. Está justo en el paso de las dos partes de la plaza de San Martín, el corazón del Húmedo, de paso o a la Plaza Mayor o a la placina donde están las terrazas típicas de la hostelería leonesa. Es pequeño, pero se puede disfrutar de la consumición en la calle, como suele ocurrir en esta zona de vinos. Ese chorizo o lomo que ponen es para chuparse los dedos. Está en la Plaza de San Martín número 12.

8.- El Rebote

No puedes irte de León sin probar las croquetas del Rebote: la hay de cecina, de morcilla... incluso de pizza (y os aseguramos que está buenísima). Hacia el otro lado de la Plaza de San Martín, viniendo desde la plaza Mayor, justo al lado contrario de donde está el anterior bar recomendado, se encuentra justo antes del siguiente que vamos a recomendar. Vamos, que si te pasas por el mismo centro neurálgico del Húmedo no olvides darle a la mandíbula a estas tapas. Está en la Plaza de San Martín número 9.

9.- El Gaucho

Patatas gaucho, sopas de ajo, picadillo y las gaviotas (su visión particular de la paloma). El Gaucho es uno de los lugares que también conservan ese ambiente tradicional de los bares tipicones de León. Abrió sus puertas en 1934 y conserva esa forma de ser que tanto gusta en la ciudad, por lo que es uno de esos sitios que los leoneses van sí o sí aprovechando que está en la calle que va del centro a la plaza de San Martín en pleno Húmedo. También se puede disfrutar de la morcilla de León. Está en la calle Azabacherías número 6.

10.- La Trébede

Aunque sea sólo por su decoración con piezas de tradición netamente leonesa (y muy rural), es uno de los bares que también hay que visitar. Pero ojo, no está en el Húmedo sino en el Barrio Romántico. La tapa es de picadillo y está en la plaza de Torres de Omaña número 1.

Bonus track: las patatas de Casa Blas

No está ni en el Húmedo ni en el Barrio Romántico. De hecho está más cerca del Hostal de San Marcos que ningún otro de los bares tipicones de los que te querrá llevar un leonés. Casa Blas –Patatas Blas como lo conoce todo el mundo– es un lugar donde puedes disfrutar de una forma muy distinta de las patatas fritas. Y no las olvidarás jamás, sobre todo si son de las picantes. Para los niños también puedes pedir un butano, que es uno de los sitios que los ponen todavía como cuando los leoneses eran pequeños. Está en la calle Sampiro número 1, en un local justo al lado del histórico que abrió en 1960.

Y con estos diez empezaríamos, porque claro, es que nos dejamos un montón de ellos pero hay que centrar el tiro que diez-once consumiciones da para un buen fin de semana si no eres de aquí. Sin embargo, si has ido a todos estos y sigues por León, no te cortes tampoco en visitar El Flechazo, El Miche, La Competencia, La Gitana, El Besugo, el Racimo de Oro, los de la calle del Cid, los de la calle Cervantes, los de la calle Ruiz de Salazar, los de la plaza de San Marcelo, los de la Pícara, los de Eras, los de la Inmaculada... los del barrio de San Mamés, los del barrio Italiano, los de...

Si seguimos no paramos. Usted pregunte a un leonés, que de bares sabe un rato largo.