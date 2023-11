El refranero leonés, más rico de lo que crees

Sí, existe un Día Mundial del Trabalenguas. Y se celebra el segundo domingo de noviembre. Se trata de un recordatorio divertido y educativo sobre el poder y la tradición de los trabalenguas y refranes en la cultura. En León, estas pequeñas joyas lingüísticas tienen un lugar especial en el día a día de la provincia, incluso del país.

Los trabalenguas, esos ingeniosos juegos de palabras que desafían la pronunciación y nos hacen sonreír (o frustrarnos), han sido una parte valiosa de la cultura mundial. En la Grecia Antigua, eran herramientas educativas para perfeccionar la dicción. Estos desafíos lingüísticos, junto con cuentos y adivinanzas, forman parte del tapiz colorido de la literatura popular oral.

Jugando con las palabras cazurras

El refranero español en más de una ocasión se ha fijado en León para transmitir sensaciones, sentimientos o experiencias populares. Estas divertidas y acertadas expresiones no sólo ofrecen sabiduría, sino que también reflejan la belleza, riqueza y peculiaridades de la provincia.

Quizá te suene “estás en Babia”, que hace referencia a los reyes de León y sus excursiones de caza; “arrieros somos, y en el camino nos encontraremos”, como homenaje a los negociantes y viajantes maragatos; o incluso “tres cosas tienen León que no las tiene Madrid: San Marcos, la Catedral y el Hospicio en el Jardín”, un claro tributo a la riqueza cultural de León.

Incluso se puede versionar algunos clásicos: “El que fue a la villa perdió la silla y el que fue a León perdió su sillón” o “quien fue a León perdió el sillón y quien fue a Jerez lo encontró otra vez”. Normal que el leonés pierda un sillón y hasta un sentajo, porque aquí presta cambiar de bares para tapear y salir de casa, y más sin son fechas señaladas: de aquí “San Juan amenaza y San Pedro echa de casa”.

“Si truena en Maraña rica es España”

Pero hay muchos más que quizá no suenen tanto, pero no por ello dejen de llevar razón. Como siempre la climatología es una temática muy recurrida en los refranes, y León con el tiempo tan recio no pierde ripio en esta comparsa verbal. Por eso se escucha: “Las vidrieras de León bonitas son / en un día triste como con sol” o “Si truena por Maraña rica es España”, por el agua que de la montaña baja a la meseta.

Se ve que lo de mirar al cielo es algo que en la tierrina da juego: “Vente conmigo, vente a León si quieres que te enseñe en sol y la luna” o “en Santa Lucía mengua la noche y aumenta el día”. Y es que en Tierra de Campos hay que estar pendiente de la naturaleza hasta en fiestas de guardar: “Durante el jueves de la Ascensión cerezas en Oviedo y trigo de León”. Trigo con el que se hace “el pan de Astorga, mucho en la mano y poco en la andorga”.

Y es que cuando toca sacar pecho por la tierrina hay más de un motivo por el que estar orgullosos. “Toledo en riqueza, Burgos en fortaleza y León en belleza”; “La campana de Toledo, la iglesia de León, el reloj de Benavente y el rollo de Villalón”; o “Más firme que el castillo de León”.

Pero si no convence lo que hay, tampoco importa mucho. Porque “si no te gusta León, por ahí tienes la estación”, haciendo referencia a la dirección en la que apunta el dedo de la estatua de Guzman, señalando a las estaciones de tren y autobús de la capital. Quizá por eso más de uno diga eso de: “Amigo de León, tuyo sea y mío no”.

No todo es un juego

Los trabalenguas y refranes tienen muchos beneficios, no sólo a nivel cultural, también para la mejorar habilidades y estimular la mente. Son muchos los estudios que han demostrado que se trata de herramientas que desarrollan la dicción y pronunciación: al intentar pronunciar palabras difíciles o secuencias rápidas, mejoramos nuestra capacidad de comunicación.

También es indiscutible que fomentan la memoria y concentración porque son como un gimnasio para nuestro cerebro, un entrenamiento mental. También Son herramientas en la logopedia: ayudan a tratar dificultades de pronunciación. Y por último, estimulan el aprendizaje de vocabulario al introducir palabras nuevas o inusuales.

El Día Mundial del Trabalenguas es una oportunidad para recordar, celebrar y, sobre todo, disfrutar de la magia de las palabras. Por eso, te animamos a que siempre que puedas juegues, aprendas y compartas estas pequeñas joyas lingüísticas.