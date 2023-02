El Incibe de León organiza el Día de Internet Segura para toda España

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España organiza en León el Día de la Internet Segura en el que participan 160 países y que tendrá tres días de actividades en el Palacio de Exposiciones. Hoy, en la inauguración del programa ha estado presente la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que ha entregado una serie de premios en la sede del Incibe.

“Un internet mejor pasa por un lugar donde todos estén seguros y que también sea abierto, diverso y plural, es decir, que refleje la sociedad”, aseguró Artigas en el vigésimo aniversario de esta jornada que promociona la ciberseguridad en internet. Consciente de que el entorno digital “cada vez es más difícil y tiene más riesgo”, abogó por “no frenar a la hora de tener muchas capacidades de desarrollo, conectarse y utilizarlo como dique de desigualdad y reducción de brechas”.

Carme Artigas visitó hoy León, una ciudad a la que se refirió como “referente internacional en ciberseguridad”, para celebrar el vigésimo aniversario del Día de Internet segura, en el que este año participan más de 160 países bajo el lema ‘Juntos por un internet mejor’, con lo que se pretende “incentivar a pensar en la ciberseguridad como un compromiso entre administraciones, padres y profesionales en el sector”.

Para más información sobre el Día de Internet Segura, de la programación de talleres y de otro tipo de actividades y documentación, Incibe tiene una sección dedicada al mismo que se puede consultar en la URL www.incibe.es/sid.

'Tu ayuda en Ciberseguridad': el 017

Según un teletipo firmado por Miriam Badiola y distribuido por la Agencia ICAL, para la secretaria de Estado, “la sensibilización en ciberseguridad y el uso seguro de las nuevas tecnologías es prioritario”, para lo que destacó el trabajo de Incibe y, particularmente del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ a través del teléfono 017, que lleva tres años en activo y ha “incrementado en un 30% el número de conocimiento y llamadas”.

Por otro lado, el director general de Incibe, Félix Barrio, y el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García, firmaron un convenio de colaboración para promocionar la cultura de la ciberseguridad. Mediante este acuerdo, se celebrará CyberCamp-Unileón a través de la organización de diferentes eventos y actividades en España, en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea.

Tres días de actividades en el Palacio de Exposiciones

El Instituto Nacional de Ciberseguridad prepara actividades para todos los públicos del Día de Internet Segura entre mañana miércoles 8 y el viernes 10 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León con los talleres y actividades organizados para impulsar el uso seguro y positivo de la tecnología, de forma divertida y en familia. Puede consultarse el programa completo aquí.

Estas iniciativas incluyen diferentes juegos para poner a prueba las habilidades de grandes y pequeños, con diferentes pruebas lúdicas y de concienciación; un teatro de ciberseguridad en el que los protagonistas escenificarán situaciones que suponen un desafío para los jóvenes en el ciberespacio y que les ayudarán a reflexionar sobre la gestión de conflictos en Internet; y un espacio para CyberScouts, un juego online con desafíos de ciberseguridad en el que adultos y menores pueden demostrar sus conocimientos para navegar por el ciberespacio.

También habrá a disposición de padres y madres un punto de información en el que recibirán pautas y recursos de mediación parental sobre los principales temas que les preocupan, como la utilización de los dispositivos en familia o cómo proteger la seguridad y privacidad de los niños en internet.

Además, Incibe ha organizado otras actividades, durante los días 8, 9 y 10 de febrero, bajo dos formatos. En el primero se contemplan iniciativas para las que no es necesario registro previo, mientras que en el segundo se engloban varias actividades restringidas a centros escolares, universidades o Formación Profesional, como las jornadas técnicas para impulsar el talento en ciberseguridad, en las que se tratarán temáticas como el espionaje o la cibervigilancia.

Asimismo, se desarrollarán seis talleres presenciales para público senior, que se llevarán a cabo en colaboración con la Universidad de León, y un Capture The Flag individual, en estilo jeopardy, que tendrá lugar el 9 de febrero, con diferentes categorías de retos puntuables de distinta dificultad, como criptografía, ingeniería inversa o explotación web, entre otras.

Artigas alaba “la importante labor de León para España”

La Secretaria de Estado alabó a la capital leonesa: “Creo que León se ha convertido desde el año 2006 en la capital de la ciberseguridad en toda España. Es muy importante la labor que tiene esta ciudad velando por la seguridad de todos los ciudadanos y también la importancia de descentralizar muchos de los servicios. A veces parece que todo está en Madrid, en Barcelona y que en ciudades como estas pequeñas no se hacen cosas grandes”. Y dio las gracias al alcalde de León.

José Antonio Diez le agradeció que se celebrara el Día de Internet en el Palacio de Exposiciones de León: “Es una nueva oportunidad para mostrar cómo se está trabajando y cómo trabajan los profesionales de nuestra ciudad para que navegar no sea una experiencia traumática y si una herramienta segura de trabajo, diversión y comunicación”. El alcalde leonés dio la bienvenida a todos los que estaban participando online invitándoles a que visiten la ciudad “conociendo mejor qué hace y cómo trabaja Incibe en el reto que se ha puesto España para la garantía del acceso y uso seguro de las redes”.

Artigas aseguró que España tiene “gracias a la tecnología, muchísimas más capacidades de desarrollo, de conectar, de vertebrar un territorio, de utilizar la tecnología como dique de la desigualdad y para la retención de brechas, pero también atentos siempre a esos riesgos que no son capaces de prevenir y de evitar. No se me ocurre, por supuesto, en ningún lugar mejor como la ciudad referente internacional en cuanto a la ciberseguridad, para celebrar conjuntamente hoy esta gran jornada, como cada 7 de febrero, la jornada tan especial del Día de Internet, seguro que este año cumple su vigésimo aniversario y en el que en esta edición se han sumado más de 170 países”.

“Una edición imprescindible que en el 2023 ha elegido un lema muy afectado con este espíritu, 'Juntos y Juntas por un Internet mejor'. Un lema que nos invita a pensar en la ciberseguridad como un compromiso de responsabilidad entre todos y cada uno de nosotros, no solo de las administraciones, de las entidades que usamos y formamos en ese sector, sino también de todos los padres y madres, tutores, educadores y profesionales en el ámbito del mundo”, continuó.

“Entendemos la ciberseguridad como un pilar crucial para la modernización de nuestro país, para una España mucho más digital, mucho más justa, más sostenible, más moderna, más competitiva. Pero teniendo en cuenta que debemos impulsar una visión de nuestro país más digital, pero también más integradora y más sostenible, sin dejar a nadie atrás y haciendo del Internet un entorno amable y seguro para todos. Y también que sea abierto, diverso y plural, que refleje la variedad y la complejidad de la sociedad que somos a día de hoy. Por eso es imprescindible que tengamos estos espacios seguros y garantistas y que especialmente protejamos a los que más riesgos pueden correr. Según la Comisión Europea, uno de cada tres usuarios de Internet son niños y cada vez acceden a Internet de edad más temprana, lo hemos visto hoy en el caso, muy práctico, y le dedican más tiempo a navegar sin ninguna supervisión de regulador”, recordó Carme Artigas antes de proceder a entregar los premios a los colegios participantes en la campaña por la Ciberseguridad en España.