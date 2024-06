Basilio Santamarta, trasplantado bipulmonar: “He vuelto a nacer”

El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo.

Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales, y las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida. Hoy en día, los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida con múltiples beneficios para los pacientes que, de otra forma, no tendrían una segunda oportunidad. Además de esta finalidad de concienciación, también se hace necesario reivindicar políticas de control contra la explotación comercial de los órganos y el tráfico de órganos.

La provincia de León, incluida la comarca de El Bierzo, cerró 2023 con diecinueve donantes de órganos en sus hospitales. La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León a lo largo de 2023 ha alcanzado la cifra de 109 donantes, las mismas que el año anterior. Esto ha supuesto la generación de 353 órganos destinados al trasplante, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

Eso sí, los dieciocho donantes de órganos en el Hospital de León suponen un descenso con respecto a años anteriores, como por ejemplo el año 2011, que cerró con un récord de 24 donantes, lo que entonces colocó la tasa del Hospital de León en una de las más altas del país, con un 66%.

Hay otras efemérides mundiales relacionadas con los pacientes trasplantados, como son el Día Europeo de la Donación y el Trasplante de Órganos, que se celebra el segundo sábado de octubre, y el Día Nacional del Trasplante en España, que se celebra el último miércoles de marzo. Pero ya que hoy nos centramos en el Día de los Pacientes Trasplantados tenemos un testimonio en primera persona, la vuelta a la vida de Basilio Santamarta.

Trasplante bipulmonar

Basilio Santamarta, un funcionario ahora en situación de incapacidad, relata en primera persona su experiencia con el trasplante de ambos pulmones después de ser diagnosticado de fibrosis quística, una enfermedad genética.

Ya desde niño le identificaron la enfermedad y en su recuerdo “siempre he estado con tratamientos, antibióticos y un control médico”. Se trata de tratamientos para intentar conservar la mejor calidad de vida dentro de lo posible, puesto que la fibrosis quística no tiene cura. Pero a pesar de todo ese seguimiento y medicación, el deterioro de los pulmones es constante, “hasta el punto que apenas puedes respirar y la única opción posible de supervivencia es someterse a un trasplante pulmonar”, comparte su delicada situación de salud.

En 2011 llegó el trasplante bipulmonar: los dos pulmones a la vez. Actualmente, sólo siete hospitales realizan el trasplante pulmonar en España por su extrema complejidad. Es por ello que Basilio fue atendido por el equipo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid.

“Sobre todo, ilusión y esperanza”

Al ser equipos médicos multidisciplinarios muy especializados, el control médico y revisiones periódicas también fueron en este hospital. Basilio no olvida el momento crucial en que recibió la llamada del hospital: “Es una explosión de sensaciones. En ese momento físicamente ya estás muy mal, estás impaciente porque surja un donante, ves que se te acaba el tiempo aquí, y cuando aparece el donante te llenas de esperanza y alegría y a la vez preocupación e incertidumbre ante el enorme reto quirúrgico que te espera. Pero sobre todo, ilusión y esperanza”.

La recuperación, aunque desafiante, ha supuesto todo un renacimiento para él. Y “he vuelto a nacer” es sin duda la frase que mejor resume todo este tiempo desde el trasplante. “La recuperación lleva su tiempo pero es bastante rápida. Suelen aparecer complicaciones, pero se van superando y te vas adaptando a la nueva situación, sobre todo en cuanto a medicación inmunosupresora (contra el rechazo), y a cambio de hábitos y prevención”, relata su proceso de volver a la vida.

La misión de engañar al sistema inmunitario

Sin embargo, una persona trasplantada, y más en casos como el de Basilio, nunca se deja de estar fuera de peligro. Destaca que “hay una idea general errónea de la gente, que piensa que cuanto más tiempo ha transcurrido desde el trasplante menos peligro o menos probabilidad de rechazo tiene un trasplantado, pero esto no es así: Desde que tu cuerpo recibe un órgano trasplantado de otra persona, el sistema inmunitario lo reconoce como extraño, y siempre lo seguirá reconociendo como tal. Por eso las personas trasplantadas debemos tomar mucha medicación inmunosupresora de manera continua y muy rigurosa para intentar adormecer o engañar al sistema inmunitario y que este no reconozca el órgano trasplantado y no lo ataque”.

Gracias por el acto tan generoso, altruista y humano que tuvieron en el momento que decidieron ser donantes, donantes de vida para otras personas

Basilio no encuentra palabras para expresar su profunda gratitud hacia los donantes y sus familias. Y es que es consciente cada día de que dar “gracias por el acto tan generoso, altruista y humano que tuvieron en el momento que decidieron ser donantes, donantes de vida para otras personas”.

Él es el ejemplo perfecto para dejar claro lo importante que es ser donante. Porque “no cuesta nada, no supone nada y a cambio regalas vida”. Sabe que ser donante “tiene que ser maravilloso, saber que cuando ya no estés en este mundo, tu decisión de ser donante hace posible que otras personas puedan sobrevivir a su enfermedad, mejorar su calidad de vida y avanzar... Tiene que ser una sensación fantástica. Y por supuesto, si no hubiese ninguna causa médica que lo impidiera, yo sería donante”, lo tiene claro.

La historia de Basilio y la labor de tantos profesionales en el proceso de donación y trasplante pone en valor la relevancia de este día, recordándonos que cada donante es un héroe silencioso que da la oportunidad de una segunda vida a muchos pacientes.