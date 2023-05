El Ayuntamiento de León mantiene su estrategia 'arboricida' con podas y talas durante todo el mes de mayo

Poco falta para el verano y, si llega con unas temperaturas similares a las del año pasado, en la ciudad de León cada sombra será un valioso recurso; aunque cada vez más escaso con la continuada poda y tala de árboles consentida por el Ayuntamiento de León a lo largo de todo el mes de mayo.

Durante todo el mes han llegado diferentes denuncias de 'arboricidios' a lo largo de toda la ciudad. Primero fueron los chopos de La Candamia, después los de Sáenz de Miera, también en San Mamés, los árboles de la calle Truchillas y ahora les ha llegado el turno a los árboles de la calle Campanillas y del patio del colegio de Anejas. Todo ello mientras el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, aseguraba en abril que se habían repuesto un total de 224 árboles en diferentes barrios de la capital leonesa.

En el caso de la calle Campanillas, la poda comenzó en la mañana del jueves 18 de mayo, de forma que la calle que antes quedaba a la sombra cubierta por las frondosas ramas de los arces. La poda ha sido tan agresiva que los árboles han quedado sin una sola rama, dejando unos brotes en el comienzo de las ramas más gruesas, que también han sido cortadas.

“Se han podado unos 15 arces de una forma bestial. La calle se ha quedado sin masa arbórea, salvo algunos a la altura del Musac en la calle Campanillas. El resto ha desaparecido y no me parece congruente que se estén haciendo zonas de bajas emisiones y luego permitamos que se estén cortando árboles. Suma y sigue, así se cuida el medio ambiente”, opina una de las vecinas.

Los árboles de Anejas

El colegio público Anejas de la ciudad ha perdido los árboles plantados desde hace décadas en el patio del centro y que ahora han sido talados. Ecologistas en Acción ha denunciado que durante la semana pasada se han talado seis ejemplares de álamo blanco “bajo el pretexto de que tres de ellos estaban enfermos. Sin embargo, los tocones que han quedado a la vista no presentan indicio de enfermedad. Se aprecian manchas oscuras en el centro de algunos troncos que parecen provocadas por hongos en el xilema. Este problema es habitual en árboles longevos, pero no compromete su estabilidad estructural. Es decir, eran árboles sanos cuya tala no estaba justificada”. El Ayuntamiento, por su parte, no especifica un número de árboles enfermos, simplemente aluden al informe que “recomendaba su tala”.

Ecologistas en Acción califica de paradoja el hecho de que en el colegio se estén llevando a cabo obras “que tienen como objetivo la 'renaturalización' de una parte del patio”, siguiendo el proyecto impulsado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León que pretende colocar zonas verdes en patios de centros educativos. “Es posible que se planten otros árboles, pero éstos tardarán muchos años en proporcionar los beneficios ambientales que daban los árboles maduros. De momento, los alumnos y alumnas del colegio pasarán unos recreos sofocantes a pleno sol, sin la sombra y el frescor que proporcionaban esos hermosos álamos. Por no hablar de la pérdida de calidad del aire que están respirando”, afirma la organización.

Por el momento, Ecologistas ya ha anunciado que solicitará el Ayuntamiento de León el informe técnico que ha motivado la tala de estos álamos así como la correspondiente licencia urbanística a que están sujetas las talas de arbolado en suelo urbano y urbanizable. Eso sí, ya afirman que esperarán a hacer la petición y reiterar las anteriores después del domingo 28 de mayo, elecciones municipales, cuando esperan que las competencias pasen “a mejores manos, porque a los responsables actuales les caracteriza no solo su obsesión arboricida, sino también la falta de diálogo y transparencia”.