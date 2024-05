El Pleno de San Andrés del Rabanedo reprueba a la alcaldesa leonesista por su "espantada" a Granada en la última sesión.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se ha unido este jueves a la reprobación a la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, presentada por IU-Podemos en una moción durante el pleno municipal ordinario del mes de mayo. Se trata de una iniciativa que ha contado con los votos a favor de PP, PSOE, Vox e IU, con la abstención de Ciudadanos y la concejala no adscrita y con el rechazo de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido al que pertenece la alcaldesa.

El objetivo ha sido poner de manifiesto de nuevo la falta de respeto de la regidora por la “espantada” en el pleno del pasado 16 de mayo, cuando se ausentó con la excusa de que debía acudir a una reunión en Granada con la Fundación UAPO, entidad con la que negocia la cesión gratuita del edificio Araú después de una inversión pública de seis millones de euros y una década cerrado.

Durante el pleno de este jueves, la alcaldesa ha asegurado que ese viaje a Granada sirvió “para conocer de primera mano las instalaciones de la Fundación”, sin avanzar más detalles sobre la premura de ese traslado, afirmando también que dejó preparado el pleno, “que en un 90% de las preguntas eran para la concejala de Hacienda”.

Los grupos de la oposición han pedido que se vuelva a celebrar ese pleno extraordinario sobre la gestión municipal de UPL, que tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 9 de la mañana.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el equipo de Gobierno ha vuelto a presentar para su debate la aprobación de las facturas atrasadas. El PSOE, tal y como había sucedido el mes pasado, se volvió a abstener en los 16 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito puesto que “se traen sin que UPL haya hecho nada por solventar la situación, ya que sigue sin haber contrato para justificar esas facturas”.

Y puesto que el resto de grupos votó en contra o también se abstuvo, no han salido adelante pese a algún apoyo puntual, lo que demuestra que “UPL se queda sola por su incapacidad de gestión y de negociación para llegar a acuerdos con la oposición”.

Otro aspecto destacado del pleno es que mientras se fomenta la celebración de las ferias del vino y la cerveza artesanal, UPL ha propuesto la adhesión del Ayuntamiento a la Declaración de Oviedo sobre la promoción de una vida saludable para evitar el consumo de drogas.

Y para justificar esta decisión, tanto la alcaldesa como la concejala de la materia, Amparo Blanco, no han dudado en poner de ejemplo a la Junta de Castilla y León y su promoción de los vinos de la comunidad. Cabe destacar además que estos certámenes fueron aprobados por el equipo de Gobierno pese a la “advertencia de ilegalidad” del departamento de Intervención en ambos contratos, lo que la alcaldesa ha justificado afirmando que “si no se arriesga, no se gana”.

Durante el pleno, el PSOE también ha votado a favor de una moción de IU-Podemos, aprobada por unanimidad, para que se instaure en el Ayuntamiento una agenda de transparencia para conocer con quién se reúnen los miembros del equipo de Gobierno o a qué actos acuden, pese a que la alcaldesa ha justificado la práctica imposibilidad para poder comunicarse con los concejales o encontrarlos en sus despachos diariamente en que siguen en sus respectivos trabajos.

También ha votado el PSOE a favor de las propuestas para restaurar las redes del campo de fútbol de Trobajo, el cerramiento de los parques municipales, la construcción de aceras de acceso al colegio público Teodoro Martínez Gadañón o la colocación de un espejo en la calle Príncipe.

Estas últimas mociones han contado, sorprendentemente, con el voto en contra de la pedánea de San Andrés, Eva Pérez Valbuena.