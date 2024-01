La Región Leonesa, cinco puntos por detrás de la castellana en afiliación a la Seguridad Social

Siempre se dice que no hay dato económico en el que la región castellana no supere de forma clara a la leonesa en la autonomía de Castilla y León. En cuestión del número de personas afiliadas a la Seguridad Social vuelve a confirmarse esta sensación. Y con una diferencia notable, de un 16% más en proporción de empleados respecto a la población total de cada una de ellas.

Los últimos datos de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la afiliación media en España son claros, la Región Leonesa va notablemente por detrás de la castellana... y a la cola en España. Sólo el 37,1% de los leoneses, zamoranos y salmantinos están dados de alta; mientras que en Castilla es el 42,1%. Cinco puntos de diferencia (que en esencia es una distancia de ese 16% a favor de la media de las seis provincias castellanas), que en números totales todavía señala una desigualdad mayor.

Así, de los 943.028 habitantes que tiene la Región Leonesa, sólo 354.015 se consideraban 'ocupados'; mientras que de los 1.442.195 de la región de Castilla La Vieja lo estaban 607.371 personas. Aparentemente cerca del doble, el 71,5% más; lo que contrasta con que la población castellana es sólo el 50% mayor que la leonesa (una vez y media más gente).

La Región Leonesa se sitúa entre las peores con tasa de ocupación en España, pero al no estar en las estadísticas por pertenecer a la Comunidad Autónoma de Castilla y León no se puede observar su bajo porcentaje de activos. En todo caso a Madrid y a Bruselas sólo le llega la conclusión de que el 40,3% de los ciudadanos de Castilla y León sí lo están (la media de los 961.386 trabajadores inscritos en las nueve provincias con 2.385.223 habitanes). Por tanto, la percepción es que las provincias leonesas no están tan mal, sólo a tres puntos de la media nacional, cuando en realidad están a más del doble: a siete de diferencia.

Valladolid, el 43,7% de ocupados

Para conseguir los datos leoneses hay que efectuar un recuento por provincias, ya que la Junta siempre se ha negado a mostrarlos. Eso apunta a que se sabe también el porcentaje de ocupados en las provincias más pujantes de la autonomía. Yendo por las leonesas, la de León tiene 166.207 ocupados (el 3,74% de su población), la de Zamora 60.338 (el 36,1% de sus habitantes); y la de Salamanca, la que mejor se comporta de las tres con 127.470 (el 39%). ¿Y las mejores de la autonomía: indudablemente Burgos, con 152.783 ocupados y el 42,75% de porcentaje poblacional activo y Valladolid, con 227.783 y el 43,7% de trabajadores empleados. Es la única provincia de la autonomía que supera la media española, del 43,1% (con 20,8 millones de ocupados entre los 48,3 millones de habitantes).

Esto implica que las diferencias de ocupados entre las dos provincias más pobladas, León y Valladolid, es de más de seis puntos porcentuales; pero con una diferencia de prácticamente 61.000 empleos a favor de la pucelana. Es decir, que la diferencia porcentual de activos se califica en prácticamente un 17% más de incidencia sobre la población.

La Región Leonesa, la más envejecida de España

Otras comparativas son con Asturias, que tiene 380.000 afiliados (un 38,1% de ocupados) y con Extremadura, que tiene 412.000 (un 41%). Son algunas de las autonomías que podrían compararse con una de la Región Leonesa, como explicamos ya en este artículo, que estaría en la decimotercera posición del país por encima de cinco de las actuales.

Pero otro dato que ofrece una visión muy pesimista de la situación que está pasando la Región Leonesa no sólo es que sea una de las que peor datos de actividad tienen (estar por debajo de Asturias, que ha sufrido una reconversión brutal es ya un síntoma bastante negativo), sino que también es la que mayor tasa de envejecimiento tiene de España. Ese 37,5% de trabajadores indica que sostienen casi a dos personas cada uno de ellos; de las cuales una podría decirse que está jubilada, ya que el porcentaje de personas mayores de 65 años es del 28,5% de los habitantes del País Leonés. Mientras, en las provincias castellanas de la autonomía el número de jubilados no llega al 25%; y en España al 20%. Cosa que empeorará dramáticamente en las dos próximas décadas, ya que la edad media de los leoneses es de unos cincuenta años.

Con estos datos, es normal entender por qué la Región del Reino de León es una de las zonas donde más se agudiza la despoblación en España, ya que desde primeros del siglo XXI ha perdido casi cien mil habitantes, mientras que la región castellana ha ganado más de diez mil (como apunta este análisis de ILEÓN de 2021). Sin embargo, el apagón estadístico provoca que se piense en España –y así lo vende la Junta de Valladolid– que también a Castilla le pasa lo mismo y está perdiendo población.

Pero no es más que un espejismo contable, porque en realidad lo que ocurre es que la Región Leonesa pierde muchísimos más habitantes que la castellana. El año de la pandemia (2020) siete de cada diez habitantes que perdió la autonomía se concentraron en las provincias castellanas. Y en 2022 se llegó a la paradoja de que la Región Leonesa perdió más habitantes que toda la comunidad autónoma, ya que Castilla aumentó su población mientras que descendía en las tres provincias leonesas.

Así no es de extrañar que el mapa del paro que marcaba hace diez años la diferencia entre las dos regiones de la autonomía siga acrecentándose cada vez mas, dejando huella en la diferencia del PIB per cápita de un leonés, que es, por lo menos, un 25% inferior al de un castellano.