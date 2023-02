El PSOE culpa al alcalde García Carbayo de “la estafa del ‘jequemocho’ del falso Dubai en Salamanca” y exige su dimisión

El PSOE culpabilizó hoy al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, de “la estafa del jequemocho’”, como se refirió al proyecto Peace City World, que celebró un concreto en la ciudad a finales de enero. “El turbio asunto del congreso es una estafa que nos duele, no como socialistas sino como salmantinos, porque ha sido una estafa a los salmantinos”, denunció el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada.

“El Ayuntamiento nos ha tomado el pelo y el PP se ha reído de nosotros, por eso quien debería estar pagando los platos rotos no es otro que el alcalde, Carlos García Carbayo”, manifestó Serrada, quien afirmó que “no vale que ahora, tarde, mal y nunca, utilice a un concejal como parapeto para ocultar su cobardía y su incapacidad para gestionar las cuentas públicas”, añadió el diputado nacional en referencia a la retirada de competencias a Fernando Castaño.

El secretario provincial socialista insistió en que “todo lo relacionado con el congreso Peace City World es una estafa completa desde el principio a los salmantinos” que ha supuesto, en sus palabras, “ser el hazmerreir de todo el país”, mientras el “principal responsable”, en alusión a Carbayo, “está escurriendo el bulto sin dar la cara ni ofrecer ningún tipo de explicación”.

En esta línea, el secretario general de los socialistas salmantinos lamentó “la situación en la que el PP está dejando la provincia”, que definió como “la más absoluta degradación”. “Nos estafa gente con negocios imposibles de realizar y hay dos señores, uno imputado por un presunto delito de financiación ilegal, y otro incapaz de darse cuenta de que nos estaban robando el dinero a todos los salmantinos”, criticó.

Dimisión del alcalde

A la petición de dimisión del alcalde se adhirió también el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio, José Luis Mateos, tras afirmar que, “a día de hoy, el señor Carbayo está incapacitado para seguir gobernando los intereses generales de la ciudad y, por tanto, no puede seguir ni un día más al frente del Ayuntamiento”.

Según Mateos, “ha faltado transparencia, y decir que es lo que le ha llevado, hoy sí y no el viernes o el jueves pasado, a cesar al concejal delegado de Turismo y por qué no ha hecho lo propio con el delegado de Promoción Económica”. “Está claro que hemos sido víctimas de una estafa, y lo han sido los salmantinos, que han sido las verdaderas víctimas de la mala gestión del PP en Salamanca, una mala gestión que tiene nombre y apellidos, Carlos García Carbayo.

El portavoz socialista consideró que es “imprescindible poner en marcha ”cuanto antes“ la comisión de investigación cuya aprobación se debatirá en el pleno extraordinario convocado a tal efecto para el próximo viernes a fin de ”aclarar y conocer todo lo que ha pasado, porque hay demasiadas incógnitas y demasiadas preguntas que todavía no han obtenido respuesta“.

Ciudadanos mantiene el pacto de gobierno en Salamanca pero critica el “exceso de celo” del alcalde

Ciudadanos anunció este martes su intención de mantener el pacto de gobierno que acordó con el Partido Popular al principio de la legislatura, a pesar de la destitución de Fernando Castaño en sus atribuciones al frente de Turismo y Relación con las Universidades. Una decisión tomada por el alcalde, Carlos García Carbayo, a quien la formación naranja, en la persona de su secretario autonómico de Organización, Manuel Hernández, criticó por su “exceso de celo” al reclamar el acta al propio Castaño, ya cesado.

Hernández, de hecho, apuntó a que el alcalde “tiene en su equipo de Gobierno a una persona que está siendo investigada, a la espera de apertura de juicio oral, a la que no ha pedido ninguna responsabilidad”. Sin nombrarle, Hernández se refirió así a Javier Iglesias, investigado por presunta financiación ilegal del PP durante el proceso de primarias autonómicas de 2017, quien ocupa un escaño en la corporación municipal. “Fernando ni está imputado, ni ha cometido ninguna irregularidad, así que entendemos que es excesivo”, manifestó.

El secretario autonómico de Organización de la formación ‘naranja’ defendió así la “honorabilidad” de Castaños, incluso en la situación del asesor José María Fuentes, denunciado por falsear presuntamente su formación académica. “Hubo una licitación, donde hubo varias ofertas y todos los partidos votaron a favor de esta persona. Hay que pedir responsabilidad a mucha gente, a todos los que no vieron nada irregular en esa contratación, y al alcalde también porque ha estado compartiendo todos estos eventos”, señaló, en referencia a la presencia de García Carbayo, en otros actos, en la inauguración del congreso del proyecto Peace City World.

“Fernando ha buscado inversores para Salamanca sabiendo que tenemos una posición estratégica del Corredor Atlántico, y para se convierta en un punto neurálgico a nivel de logística. Se le esta poniendo en tela de juicio cuando lo que realmente ha hecho ha sido trabajar por esta ciudad y por esta provincia, manifestó, antes de anunciar la intención de Ciudadanos de votar el viernes a favor de la puesta en marcha de una comisión de investigación ”para que realmente se depuren responsabilidades“.

Suárez asume los cargos

Por su parte, la primera teniente de alcalde, quien repetirá como cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento, Ana Suárez, anunció que será la encargada de asumir las competencias despojadas a Castaño, de acuerdo con el propio alcalde, Carlos García Carbayo, y garantizó la estabilidad del pacto gubernamental en el Ayuntamiento. “Entendemos que no hay ningún motivo para romper ese pacto que ha garantizado la estabilidad en Salamanca durante cuatro años en los que no se ha hablado de crisis, porque no las ha habido, ya que hemos estado a lo que interesa a los ciudadanos y es lo que vamos a seguir haciendo”, manifestó.

Asimismo, la líder de la formación ‘naranja’ en Salamanca quiso defender la labor de su compañero de filas, a pesar de todo. “El trabajo que ha hecho Fernando ha sido impecable durante estos casi cuatro años. Con momentos muy críticos, con una endemia afectando al sector del turismo y, gracias a su gestión, fuimos de los primeros en recuperarlo”, resumió. Dentro de ese trabajo, aludió al controvertido congreso que, según destacó Suárez, “atrajo a la ciudad a varios cientos d empresas y posibles inversores”.

En el capítulo del asesor, la teniente de alcalde negó estar al tanto de que hubiera concurrido cometiendo presuntas irregularidades. “Lamentablemente, descubrimos que la persona que había sido contratada para desarrollar el congreso y otros proyectos había cometido una falsedad. Con lo cual, de manera inmediata se rescindió ese contrato y se puso en conocimiento de la justicia. Esperamos que se determine lo que tenga que determinar. Ese tema está totalmente cerrado”, zanjó.

El edil cesado niega niega haber ocultado su relación con el asesor, que “está sufriendo un escarnio”

Por su parte. el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca Fernando Castaño, despojado ayer de sus delegaciones, reconoció este martes estar “dolido” con el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y negó haber ocultado en en ningún momento su relación con el asesor municipal José María Fuentes a quien dijo hoy conocer “desde hace 20 años” y que ha cobrado unos 170.000 euros de las arcas municipales tras haber falseado su título universitario. “Es una persona a la que se ha perseguido penalmente, se le ha cortado su vida profesional y, sobre todo, está en medio de la plaza pública sufriendo un escarnio”, declaró, reclamando el foco mediático para sí mismo.

Por fin compareció Castaño, que no había realizado manifestaciones públicas hasta el momento, durante un acto en el que, en un principio, no había anunciado su presencia para dar explicaciones sobre el proyecto Peace City World tras ser cesado ayer por el alcalde en sus atribuciones de gobierno. “Puse mi cargo a disposición del alcalde porque creo que las personas no pueden estar por encima de las instituciones. Entendía que no podía estar perjudicando al Ayuntamiento de ninguna manera, pero he pedido a mis compañero que se mantenga la cordura y el pacto de Gobierno porque la inestabilidad no beneficia en nada a la ciudad”, aseguró.

En declaraciones recogidas por Ical, Castaño quiso aclarar que el asesor externo de proyectos estratégicos José María Fuentes “no estaba encargado del congreso Peace City World”, sino que “se le contrató para otro tipo de trabajos que ha estado realizando de forma efectiva para el Ayuntamiento”. El congreso, según recordó, surgió de una reunión que mantuvo en Londres para que los inversores pudieran visitar Salamanca. “El rigor de la justicia de enero, en febrero es otra cosa. Hemos tenido 207 empresas de fuera de España, 311 representantes extranjeros, han llenado los hoteles y han dejado un dinero en alojamientos de alto standing”, apostilló.

Por otro lado, quiso salir al paso de algunas consideraciones vertidas en los medios durante las jornadas pasadas. “La idea esta de que han venido y se han disfrazado es absurda. Salamanca es una ciudad muy importante para la inversión. Tenemos mucho que ofrecer, no podemos denostar nosotros mismos nuestras posibilidades de crecer”, manifestó, poniendo como ejemplo el Puerto Seco y la plataforma logística que, según denunció, “dormía un sueño de más de 20 años” hasta que él lo levantó. “Me dijeron que había que dejarlo caer, me costó mucho desgaste, pero ahora mismo todos los grupos, los empresarios y los sindicatos entienden que es proyecto es vital para Salamanca”, ejemplificó.

Cesa, pero no renuncia al acta

Fernando Castaño declinó cargar las tintas contra el alcalde tras anunciar ayer su cese en las atribuciones de gobierno, pero dejó entrever su malestar. “Me podía esperar cualquier cosa. Entiendo que la presión es muy alta y ahora se trata de depurar responsabilidades”, explicó, antes de dejar una elocuente cita de Les Luthiers: “Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano aún”. “En esto de la política, con la presión que estamos sometidos al día a día, nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento ya tenemos la maleta hecha”, comentó.

Asimismo, dejó claro que no renunciará a su acta de concejal. “Hay que evitar confusiones. El acta me corresponde a mí como cargo electo, pero sobre todo a mi partido. Si mi partido me la hubiera pedido, la habría entregado”, declaró, mientras aludía al pleno extraordinario del viernes, en el que se debatirá la creación de una comisión de investigación. “Ahí podré defender mi honorabilidad. Ahora no es el momento de mostrar mis certezas porque he aprendido que ponerse frente a la opinión pública cuando todo va en una dirección es muy difícil. Yo lo hice durante la pandemia. Me queda la satisfacción de tener una manifestación a favor con pancartas con mi nombre en la Gran Vía. Aquel momento fue mucho más difícil que este porque estaban en juego las vidas de las personas”, sacó a colación.

Sobre el alcalde, ahondó en que su decisión “no fue una sorpresa” y negó que, desde su punto de vista encierre, de fondo, la búsqueda de un rédito electoral. “Yo puedo estar ahora mismo dolido con Carlos, al que todavía considero un amigo, pero este alcalde que me cesa, y que no me ha dejado ni dimitir por mi cuenta, es el mismo que el peor momento de mi vida se mantuvo firme a mi lado y me mantuvo el apoyo. No puedo reprocharle entonces que ahora ocurra esto. No creo que sea por las elecciones. Le conozco desde hace ocho años y sé que a eso no se presta”, zanjó.

Escarnio público al asesor sin título

Finalmente, preguntado por su vínculo con José María Fuente, el asesor despedido y denunciado por falsear su currículum para acceder a una plaza en la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, que él mismo presidía, reconoció que le conoce “desde hace 20 años” y aseguró que “nunca” lo ha ocultado, como le acusó de hacer la oposición. “Es una persona a la que se ha perseguido penalmente, se le ha cortado su vida profesional y, sobre todo, está en medio de la plaza pública sufriendo un escarnio. Ahora estamos hablando de mí”, comentó, tratando de restarle presión.

Además, aseguró que “es absurdo” pensar que sabía lo del título falso en Económicas, que también la USAL ha denunciado, y pidió que no se le preguntará más por lo que calificó como “temas personales”. “José María está pasando un momento muy dramático, por el que todos hemos podido pasar, en el que la vida te pone a prueba y lo ves todo negro. Creo que hay que quitar el foco de una persona que está su tema judicializado. Ya se han tomado cartas en el asunto, No es el momento de hacer sangre”, zanjó. En su caso, sin embargo, sí quiso responder a cómo se encuentra anímicamente. “Hoy estoy bien, pero llevo diez días llorando. Lo he pasado mal. Ha sido para mí un golpe duro. Este fin de semana conseguí por fin dormir. Y ahora veo las cosas con optimismo”, concluyó.