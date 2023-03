Primera condena de la ley ‘solo sí es sí’ en Salamanca por mensajes sexuales a una mujer que conoció en campaña electoral

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha dictado la primera sentencia condenatoria de esta provincia dela Región Leonesa en la que se aplica el nuevo delito leve de injurias y vejaciones de carácter sexual que fue introducido por la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida popularmente como la ley del ‘solo sí es sí’, con el objetivo de castigar piropos machistas en la calle o mensajes humillantes a través de las redes sociales, como ocurrió en este caso.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el acusado es un hombre residente en Málaga con discapacidad física e intelectual, el cual envió mensajes de contenido sexual y vejatorio a una mujer de Salamanca en enero de 2023, tal y como relata Salamanca24horas.com.

El contacto entre el acusado y la mujer víctima de esos mensajes comenzó en el año 2022 cuando, a raíz de la campaña electoral de las autonómicas celebradas en Castilla y León, esta última buscaba captaciones de apoderados para el partido político del que ambos son afiliados, aunque no se especifica de qué partido se trata.

El hombre envió una serie de memes y mensajes de “Buenos días” y “Buenas noches” a la víctima, pero no fue hasta enero de este 2023 cuando le envío por la Whatsapp y desde el día 11 de ese mes diferentes mensajes de contenido sexual que la sentencia detalla, como por ejemplo: “Hola guapa, estoy tocándome, voy a seguir tocándome, cuando me corra te lo diré. Ya me queda menos para correrme y pegar el chiatazo de leche calentita de mis cojones”.

Posteriores amenazas

Posteriormente, como la mujer no le contestó a estos mensajes, el acusado le envío mensajes de voz con un contenido similar. Posteriormente, como recoge la sentencia como hechos probados, el 19 de enero, a raíz de presentar denuncia la víctima, él le envío sucesivos mensajes con amenazas para que la retirara: “Espero que lleguemos a un acuerdo por las buenas. Yo estoy hablando por las buenas. Como me llegue una citación policial yo sí que iría por las malas. Te vas a arrepentir mucho por denunciar a un minusválido. Recapacita y retira la denuncia. Yo no te volveré a hablar de sexo, pero como me llegue una denuncia voy a seguir hablándote de sexo. Espero que lleguemos a un acuerdo amistoso”.

Por estos hechos el Juzgado de Instrucción número 2 ha decretado sentencia condenatoria para este varón malagueño, el cual tiene una discapacidad reconocida por la Junta de Andalucía, tanto como “retraso mental ligero con alteración de la conducta”, así como “una limitación funcional con miembro inferior”.

Finalmente, se le condena como autor de un delito leve de injurias y vejaciones de carácter sexual a cinco días de arresto domiciliario, es decir, localización permanente, al tiempo que se le impone una multa de 90 euros como autor de un delito leve de amenazas.