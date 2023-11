PP y Vox impiden que las ayudas transfronterizas con Portugal se gasten más en Zamora y Salamanca que en Valladolid

Que haya una comunidad autónoma donde la provincia que mejor está, que más crece, que mejores condiciones socioeconómicas disfruta sea la que más reciba de los fondos europeos para desarrollo transfonterizo en las zonas más depauperadas de España y Portugal, es lo normal para los dos partidos de Gobierno de la misma.

Sí, es Castilla (y se supone que León), la que permite que Valladolid reciba más dinero de los Fondos Transfronterizos de la UE hispano-lusos que cualquiera de las dos provincias que sí son limítrofes con Portugal, Zamora y Salamanca. No sólo eso, sino que tanto PP como Vox defienden que sea así; porque Valladolid es “muy importante” para gestionar administrativamente esos fondos que, al no ser limítrofe, no le corresponderían.

Tan rocambolesca decisión es, una vez más, la que los partidos que gobiernan una comunidad autónoma en la que la Región Leonesa no quiso estar desde un principio consideran mejor para los intereses de las provincias limítrofes con Portugal: que se invierta menos en ellas que en Valladolid, donde está situada la sede central de la Administración autonómica.

Así lo denuncia la UPL, que tanto PP como Vox defendieron en la Comisión de Hacienda que sí, que Valladolid debe llevarse más. Alegando que “los proyectos de dichos fondos transfronterizos tienen un componente de gestión importante y están asignados a la provincia de Valladolid, donde se encuentran ubicadas las estructuras de gestión (Direcciones Generales, Consejerías...)”.

Más para Valladolid que para Zamora y Salamanca

“En este aspecto, resulta especialmente llamativo que para los Fondos transfronterizos Interreg 2014-2020, una provincia sin frontera con Portugal como Valladolid, la cual dista más de cien kilómetros de dicha frontera, haya acabado recibiendo más parte de estos fondos transfronterizos que la provincia de Zamora, que sí tiene frontera con Portugal, la cual además posee la peor evolución socioeconómica de España y necesita de forma evidente un impulso inversor”, critica la UPL.

Además recuerdan que el de Valladolid no sería el único caso de una provincia alejada de la frontera que ha recibido parte de esos fondos, pues también los recibió la provincia de Ávila, que tiene Portugal aún más lejos que Valladolid, situándose a 160 kilómetros de la frontera. La UPL no esconde que también, aunque no sea fronteriza, recibió fondos de este tipo la provincia de León (muy pocos, 50.000 euros), “si bien esta se sitúa mucho más cerca, a escasos 45 kilómetros de Portugal desde la comarca de La Cabrera”.

“En todo caso, cabe remarcar el hecho de que entre las dos provincias fronterizas con Portugal (Zamora y Salamanca), apenas pudieron percibir la mitad de los fondos transfronterizos 2014-2020, y ni que decir tiene que el área que podríamos llamar en un sentido más estricto 'fronteriza', es decir, el oeste de estas provincias, han acabado recibiendo una parte mucho menor de estos fondos que teóricamente estaban destinados a su desarrollo, un hecho que ha supuesto un notable perjuicio para la Raya”, exponen los leonesistas.

“Es decir, ausencia de autocrítica y excusas peregrinas para justificar que la mitad de los fondos para el área fronteriza acaben fuera incluso de sus provincias y que una provincia no fronteriza como Valladolid acabe recibiendo más fondos para el desarrollo transfronterizo que Zamora”, finaliza su diatriba el Grupo de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes autonómicas.