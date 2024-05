Convocan una protesta por el mal estado general de los centros educativos públicos de León

La Junta de Personal Docente no Universitaria de León, formada por todos los sindicatos con representación en la educación pública de la provincia, se dirige a la Consejera de Educación y al Ayuntamiento de la capital con “un llamado urgente: la necesidad imperiosa de cuidar y proteger los centros educativos (colegios e institutos públicos)”.

La entidad, junto al comité de empresa y la Federación Leonesa de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de León (Felampa), convoca una concentración reivindicativa el jueves 23, a las 12.00 horas, frente a la sede consistorial situada en Ordoño II.

En un comunicado, señalan que “lamentablemente, con demasiada frecuencia se ve cómo los centros públicos son descuidados, maltratados e incluso desatendidos por aquellas personas a quienes hemos confiado la responsabilidad de velar por su cuidado”.

Añaden que los recortes presupuestarios, la falta de inversión en infraestructuras y la escasez de recursos educativos “son solo algunas de las afrentas que enfrentan nuestros colegios e institutos públicos en la actualidad. Y, añadido a eso, en la ciudad de León, tenemos que soportar la inacción del Ayuntamiento en la tarea de mantenimiento de los centros de Educación Infantil y Primaria”.

El alcalde, José Antonio Diez, que improvisó hoy una convocatoria de prensa sobre este asunto para señalar la culpabilidad de la Junta en detrimento de la del Consistorio que preside, comentó que no tiene intención de disuadir a los convocantes. “No voy a ser yo quien diga que los ciudadanos no tienen derecho a concentrarse ni a reivindicar o exigir. Lo que sí quiero dejar bien claro es quién tiene las competencias, quién debe asumir la inmensa mayoría de las demandas que realizan los padres y los directores y los centros educativos, pero faltaría más que fuera yo a decir a alguien que no puede protestar o reivindicar. Están en su derecho y además deben hacerlo”, manifestó hoy.