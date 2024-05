El Colegio de Abogados de León negó por “protección de datos” el acceso a sus cuentas a una letrada

El Colegio de la Abogacía de León (ICAL), antiguamente de Abogados, negó a una letrada que forma parte del mismo el acceso a las cuentas, solicitadas tras la fallida Junta General Ordinaria del pasado mes de marzo y en plena polémica interna por las pérdidas acumuladas y falta de transparencia denunciadas por varios abogados en ejercicio.

El Colegio, que celebra este martes su asamblea de aprobación de cuentas anuales, negó a la abogada, según la resolución que obra en poder de este medio, acceder al Libro Diario del Colegio de Abogados, el histórico de la contabilidad del grupo 572, así como las memorias anuales del año 2022 y el año 2023. Una decisión aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio que encabeza el abogado Fernando Rodríguez Santocildes.

En medio de dudas sobre la transparencia en la actuación colegial el equipo decanal que encabeza Santocildes ha negado información a una colegiada interpretando de manera restrictiva la protección de datos y la normativa de transparencia. Según la resolución “la documentación contable del ICAL contiene datos de carácter personal de terceros -algunos especialmente protegidos-” por lo que deniegan el acceso a las cuentas. Por ello aseguran, remitiéndose a una resolución de la Agencia de Protección de Datos de 2009 pese a que hay leyes actualizadas de 2018 en España y de 2016 en la Unión Europea, que esa información económica no puede facilitarse sin valorar la habitual disociación de datos personales que se tiene en cuenta en todos los procesos de transparencia, tal y como se explica en las leyes a aplicar.

Además, el Colegio jurídico leonés se sitúa al margen de las normativas de transparencia en su resolución, al entender, a su juicio, que en las corporaciones de derecho público, como es su caso, se encuentran al margen de la Ley 19/2013 de Transparencia por su naturaleza en asuntos de materia económica y que prevalece “la protección de datos y las garantías de los derechos en dicha materia”. El Colegio de la Abogacía de León reprocha además a la letrada que no haya justificado su petición y motivación de datos, pese a que la citada Ley de Transparencia explica en su artículo 17.3 que “El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información” y que “La ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud”.

La decisión del Colegio choca con la versión facilitada a este medio por el decano, Fernando Rodríguez Santocildes, que aseguró que “no hay nada que ocultar” y que este martes explicarán en detalle la situación económica y social de la institución que agrupa a 1.800 abogados de la provincia. Santocildes aseguró que “todo lo que se ha hecho en el Colegio es en defensa de los colegiados” y lamentó que se difundan cosas “que no son ciertas”, como la falta de apoyo a los abogados del turno de oficio y los mutualistas.

Este lunes el Colegio de la Abogacía de León ha recordado a sus miembros la convocatoria de Junta General con el siguiente texto: “A la vista de la reciente publicación en un medio de comunicación en la que se pretende cuestionar por parte de algunos colegiados la transparencia en la gestión colegial, con la gravedad que tales afirmaciones carentes de rigor suponen para la reputación institucional de nuestro Colegio, os recordamos la importancia de acudir a la Junta General para clarificar cualquier duda al respecto”.

Crisis de la abogacía leonesa

Las críticas en el Colegio se deben a varios factores. Por una parte la falta de apoyo que varios colegiados reprochan a la institución en las polémicas sobre los mutualistas y los abogados del turno de oficio, que desde el equipo decanal niegan. En los últimos meses la distancia entre los abogados del turno de oficio y el Colegio se ha agrandado por la falta de apoyo a la huelga por los retrasos en los pagos y baja remuneración del turno de oficio, que han llevado a numerosas bajas del servicio público en la comarca de El Bierzo.

A todo ello se suma que las cuentas del Colegio de la Abogacía de León suman pérdidas de 200.000 euros en los dos últimos ejercicios, y aunque su situación financiera no es preocupante, la acumulación de ejercicios negativos ha despertado preguntas y críticas de colegiados, de momento sin respuesta oficial. Según el equipo decanal la caída de ingresos del órgano colegiado, por la reducción de cuotas de los últimos años, estaría detrás de las pérdidas junto a algún aumento de gasto puntual.