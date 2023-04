Solo 1 de cada 4 concejales que votaron la moción pro Autonomía para León se opuso a su aprobación

La propuesta política más notoria de este mandato 2019-2023 en los ayuntamientos leoneses ha sido, sin duda, la Moción ProAutonomía de la Región Leonesa. Y políticamente ha sido un verdadero éxito. Después de décadas asegurando que la opción autonómica leonesa “era irrisoria” –asegurando los partidos mayoritarios que el leonesismo tenía escasos resultados en las elecciones–, tras la aprobación de esta moción el 27 de diciembre de 2019 en el Ayuntamiento de León la circunstancia ha cambiado de plano.

El 60% de ediles apoyaron la creación de una nueva autonomía leonesa

Más

Una moción que popularmente fue ratificada en la enorme manifestación del 16F del año 2020, convocada por los sindicatos pero con una inmensa respuesta de 80.000 personas en la provincia con la reclamación autonomista tomando el protagonismo. Ni la pandemia del coronavirus logró frenar la aprobación continuada de esta moción en más de una cuarta parte de los municipios leoneses, más dos en Salamanca y otro en Zamora.

Y no con poco apoyo entre los más de seiscientos concejales que la han tenido que votar, ya que menos de la cuarta parte se han opuesto a la petición, el 23,65%. En la provincia de León, contando los que votaron meridianamente a favor (60,66%) y se abstuvieron o no fueron a votar al Pleno (16,12%), el apoyo sería de un 76,35%.

En total, la moción autonomista ha triunfado en el 86% de los municipios [aquí una lista completa, con los concejos y juntas vecinales donde ha salido también adelante]. De 71 donde se debatió, sólo en 8 (12%) no salió adelante –San Justo de la Vega, La Pola de Gordón, Valdevimbre, La Robla, Valdefresno, Cacabelos, La Bañeza y Grajal de Campos– y en una primera tanda también salió negativa en Garrafe de Torío por la oposición del PSOE, aunque la pérdida de este Ayuntamiento en una moción de censura provocó una segunda votación que se decantó hacia aprobarla.

Hay que destacar que en Villarejo de Órbigo se presentó la moción (tras aprobarla en todas las pedanías y concejos de sus pueblos), pero no se llegó a votar, ya que PP y PSOE, que gobiernan en coalición con seis ediles frente a una candidatura independiente con cinco concejales, impusieron una votación distinta reclamando un referéndum de autonomía para evitar posicionarse.

🗺️El Mapa de las mociones



❌¿Qué aytos se han negado a aprobarla?



Cistierna(Gobierna PSOE)

La Robla(" PSOE)

La Bañeza(" PP)

La Pola de Gordón(" PSOE)

Grajal de Campos(" PP)

Valdevimbre(" PP)

San Justo de la Vega(" PP)

Cacabelos(" PSOE)

Valdefresno(" PSOE)



Importante hito se produjo el 8 de octubre de 2021, cuando al aprobarse en Vegas del Condado, se sobrepasó el 50% de la población representada en la provincia leonesa. Con el último este pasado 27 de marzo (Villamontán de la Valduerna tres días después de Santa Marina del Rey), se alcanzó el 51%.

Cinco votaciones en Zamora y Salamanca

También se ha sabido que en dos ayuntamientos salmantinos más se presentó a debate, pero que sus concejales se abstuvieron. Estos fueron La Alameda de Gardón (2 PP, 1 PSOE) y Sorihuela (6 PP, 1 PSOE). En esa provincia se aprobó en Serradilla del Arroyo con los 5 ediles del PSOE y 1 del PP votando unánimemente (uno popular no asistió) el 1 de febrero de 2020, antes de la gran manifestación leonesista. Teniendo en cuenta la extraordinaria oposición de estos dos partidos mayoritarios a la autonomía leonesa, que no haya un sólo voto en contra destaca sobremanera.

En Zamora los dos ayuntamientos que aprobaron la moción fueron Manganeses de la Polvorosa (3 PSOE y 2 PP votaron que sí y un concejal popular votó no) y Morales del Rey (que obtuvo el respaldo de los cuatro ediles del Partido Independiente de Morales y Vecilla y el concejal de la UPL que la presentó mientras que los tres representantes de Ahora Decide optaron por la abstención).

Cómo votaron los ediles por partido político

En total, 602 ediles tuvieron que posicionarse ante la Moción ProAutonomía en este mandato. El resultado por partidos políticos es también muestra de que la opción de la Comunidad número 18 sin lo que queda de Región de Castilla la Vieja sin Logroño y Santander es algo que la población reclama en la provincia leonesa y no se puede obviar por los resultados de un sólo partido político (aunque la UPL aumentó significativamente sus apoyos en las últimas autonómicas ganando en todos los municipios del Alfoz de León).

De hecho, una de las cosas que destaca es que ha habido concejales a favor de todos los partidos. Incluidos Ciudadanos (9 de 32) y Vox (2 de 3), formaciones que en su modelo nacional están en contra de nuevas autonomías, si no de esta misma fórmula de administración territorial. Es decir, ediles de todos los partidos del especto político leonés lo han apoyado.

Incluso es de señalar que ni siquiera llegan a más de la mitad los que se oponen en Ciudadanos (15 de 32, el 46,88%) y del PP (80 de 184 en la provincia leonesa, el 43,48%). En la primera formación política hubo más abstenciones (o ediles que se negaron a ir a votar) que votos a favor, con 12 de ellas por 9 positivos (sólo el 28,13%). Sin embargo, en el PP hubo más votos a favor (64, el 34,78%) que abstenciones (40, el 21,7%).

En el PSOE el apoyo es mayoritario. De no ser por la orden del presidente de la Diputación (Eduardo Morán, que en 2022 fue nombrado presidente del Partido Socialista en Castilla y León) de que no saliera adelante la moción en los ayuntamientos de los diputados provinciales, el apoyo sería aún más grande que el que ya muestra, ya que sólo 1 de cada 5 se ha mostrado en contra de la moción (20,31%). Es decir, que de los 192 que han votado 120 (el 62,50%) lo hicieron a favor y sólo 39 en contra (más 32 abstenciones). En la UPL la unanimidad ha sido total, salvo un concejal en Chozas de Abajo que se abstuvo: de los 108 ediles, 107 han votado sí. Entre los de Podemos e Izquierda Unida el 71,43% votó que sí (15 frente a 4 en contra y 2 abstenciones). De los 33 ediles independientes el sí ha sido mayoritario en el 87,88% de los casos. Curiosamente el único partido con un 100% de votos a favor es Coalición por el Bierzo, al apoyar sus cinco ediles junto al de la UPL la moción en Torre del Bierzo (que no hubiera salido por la oposición de los cinco concejales de PP, PSOE y Cs).

Más de un 75% a favor sumando la abstención

Dando por positiva la abstención, ya que la mayoría de concejales en total (60,66%) apoya la moción decididamente, el apoyo a la nueva autonomía número 18 sería de un 75,75%. En los partidos nacionales representados en la provincia leonesa –contrarios en Valladolid y Madrid a esta opción– la suma de los que no se deciden y los que sí la apoyan frente a lo que les indican sus Ejecutivas autonómica y nacional daría un 90,48 entre los ediles de Unidas Podemos, un 79,69% en el PSOE, un 65,63% en Ciudadanos y un 56,52% en el Partido Popular.

Datos que muestran que la cuestión de la autonomía leonesa no sólo es mayoritaria entre la población leonesa, con seis de cada diez a favor de ella en la última encuesta realizada, sino que esa proporción se refleja asimismo en sus representantes municipales. Otra cosa es que sus mandatarios les escuchen o respeten su postura fuera de León.