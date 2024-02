Profesores, familias y sindicatos acusan a la Junta de ser morosa en gastos básicos de colegios e institutos públicos en León

Han vuelto los 'Jueves verdes' a León, las jornadas continuadas y semanales de protesta de una práctica totalidad de los colectivos que forman parte de la defensa de la educación pública en la provincia y que, cumpliendo su 'amenaza', se concentrarán y manifestarán cada siete días ante la Dirección Provincial de Educación en la capital leonesa ante lo que tildan de recortes y nefasta gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Esta mañana se produjo una amplia protesta que rozó casi el centenar de participantes, entre miembros de todos los sindicatos del sector unidos en la Junta de Personal Docente, representantes de la federación que agrupa a las Ampas y familias, funcionarios y personal laboral de la propia Dirección Provincial de Educación y personal laboral y colectivos que siguen exigiendo inversiones vitales, como el nuevo conservatorio para León o el instituto público en Villaquilambre.

En representación de todos ellos, entre la amplia lista de quejas que ha destacado el presidente de la Junta de Personal, Javier Ampudia, ha señalado que la Comunidad autónoma se ha convertido en morosa de todos los centros educativos de la provincia, colegios e institutos, al aplicar recortes presupuestarios que les asfixian en gastos básicos y esenciales todavía del pasado año 2023 y que la Junta aún escatima, de modo que todavía no han percibido entre 15.000 y 35.000 euros a pesar de haber sido aprobados, tanto por la Junta como por el Consejo Escolar de cada centro y la Dirección Provincial de Educación, algo que ven “incomprensible”.

Ese cuantioso retraso del presupuesto ha forzado a ajustes serios en muchos centros educativos, como encontrarse clases “heladas” en el arranque de cada semana, incluso a pesar de “que no está siendo un invierno muy malo”. Y eso es la punta del iceberg. Unido a eso, Diana González, portavoza de la Felampa en León, censuró que todavía en febrero hay alumnos que siguen sin profesor o maestro titulares. Algo que viven con “preocupación, porque hay cursos críticos que no tienen docentes especializados, como el Inglés, y chicos que no llegarán preparados a la Ebau, aprenderán a escribir o leer con retraso o nunca darán una materia concreta ”.

A pesar de las promesas de la Junta, tanto en la Consejería en Valladolid como en León, y del nombramiento de un nuevo director provincial tras meses de vacante en el crucial arranque del curso, aún se padece la falta casi total de funcionarios, también en la propia Dirección Provincial, haciendo que según sus cálculos cada semana no se cubran en institutos y colegios unas 60 bajas, y no sólo de de personal docente sino también de técnicos ayudantes educativos o fisioterapeutas, además de personal administrativo.

Y eso manteniendo una “sobrecarga” en los escasos funcionarios que permanecen en su puesto cuando la plantilla para esos llamamientos y normalización sería de siete trabajadores, cuyas labores no se cubren ni tampoco se compensan a quien las ejecuta con gran esfuerzo, denunció Ampudia. “Hasta ahora, se avisaba a los integrantes de las bolsas por teléfono, ahora se envían correos electrónicos masivos, que muchos no ven”, precisa, recordando que si los docentes no responde en 24 horas resultan eliminados de la bolsa.

Con un ambiente frío en lo climatológico, pero muy caluroso y festivo, incluso con coplillas cantadas muy al estilo carnavalero de la época, arrancaron así unas protestas que harán cíclicas mientras la grave situación que todo los colectivos representados denuncian.