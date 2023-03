Un viaje a Qatar durante el Mundial de Fútbol le cuesta la reprobación al alcalde socialista de León

El PSOE se queda solo en la defensa del viaje a Qatar del alcalde, José Antonio Diez, junto a su esposa, durante el Mundial de Fútbol. Las explicaciones dadas por el grupo municipal socialista de que se trató de una misión comercial e institucional y no un regalo o un viaje de ocio no convencen ni a sus socios habituales de Gobierno y solo consiguieron arrancar la abstención del concejal tránsfuga Nicanor Pastrana, en un pleno extraordinario y monográfico que acabó con la reprobación en bloque de la oposición.

El Ayuntamiento de León ha acogido este viernes el pleno extraordinario forzado por la oposición para que el alcalde José Antonio Diez explicara las circunstancias del mencionado viaje. La polémica saltó hace unas semanas al confirmarse que la fundación qatarí propietaria de la Cultural y Deportiva Leonesa había pagado un viaje al regidor y a su esposa coincidiendo con el evento deportivo y el partido de octavos de final en el que se enfrentaron España y Marruecos. Las explicaciones hasta el momento facilitadas por el regidor leonés han sido vagas y ha defendido el viaje como una misión comercial para conseguir inversiones aunque éste no figuraba en su agenda oficial ni se informara de ello.

El Partido Popular, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés (UPL) obligaron a Diez a convocar una sesión reprobatoria para que expusiera largo y tendido si el viaje fue un regalo, con quién se reunió entre el 3 y el 7 de diciembre mientras estuvo en el país árabe, por qué no se informó con transparencia de tal viaje y las reuniones mantenidas en él y, “con lo que le gusta al alcalde la exposición pública, por qué no puso ni un tuit ni subió ninguna foto. ¿No funcionaban los smartphones?”, preguntó con sorna la portavoz del grupo 'popular' y candidata del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo, Margarita Torres.

Fue precisamente Torres quien defendió el único punto del orden del día del pleno extraordinario, dando comienzo a su intervención con la aclaración de que las explicaciones exigidas vía plenaria a los socialistas “no son un ataque ni al alcalde ni al PSOE”, en plena vorágine política y mediática por el caso Mediador. La sesión plenaria respondía únicamente, según la oposición, a la petición de unas explicaciones “con transparencia” que consideran que el regidor leonés no ha dado en los últimos meses.

“La mayoría de los leoneses aquí representados [a través de la corporación municipal] pedimos este pleno que ustedes dicen que es electoralista, pero las elecciones no han empezado y el viaje fue en diciembre. Cuando no se dan explicaciones es porque no hay explicaciones razonables que dar”, reprochó la portavoz 'popular' al alcalde socialista.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Antonio José Pérez Blanco, por su parte, inquiría quién pagó el cuestionado viaje si no fue el Ayuntamiento de León, si entonces fue un regalo, al tiempo que recordó al regidor socialista la prohibición de la limitación de recibir obsequios por un importe mayor de 150 euros, si Diez considera que el viaje junto a su esposa valió esa cantidad, y si conoce el código ético del PSOE que prohíbe recibir regalos valorados en más de 60 euros. “¿Este es el leonesismo que predica? ¿El de servir a los leoneses o de servirse de los leoneses?”, afeó.

Unión del Pueblo Leonés (UPL), habitual socio de Gobierno de Diez que ha ayudado a los socialistas a sacar adelante los Presupuestos del Ayuntamiento, asegura que “no teníamos ni tuvimos conocimiento de este viaje” hasta que saltó a la opinión pública con posterioridad, subrayó el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, poniendo especial énfasis en que si el alcalde hubiera pedido perdón “como el rey [emérito, Juan Carlos I] y dicho que se había equivocado y no lo volvería a hacer [en alusión al viaje a Botsuana para matar elefantes del que se tuvo conocimiento porque se cayó, se rompió la cadera y hubo que trasladarlo para realizarle una operación] no habríamos tenido este pleno”. No obstante, y ante el “absoluto oscurantismo de este viaje”, en palabras de Sendino, UPL, Cs y PP se unieron para exigir “luz y taquígrafos”.

Ni siquiera el socio de Gobierno de Diez, el concejal tránsfuga de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, defendió el mencionado viaje. Se limitó a hacer una acusación velada a la oposición de tratar el tema con fines electoralistas, sugerir a los grupos 'popular', 'naranja' y leonesista que si observaban alguna ilegalidad lo que tenían que hacer era acudir a los tribunales y aconsejar al alcalde que “intente hacer un buen presente y no te perseguirá el pasado ni te amenazará el futuro”.

La defensa del PSOE, ejercida por el portavoz del grupo socialista, Vicente Canuria, fue una recopilación de las vagas explicaciones dadas desde que se conoció el viaje a Qatar del alcalde y que lo pagó la fundación Aspire vinculada al Gobierno de Qatar y principal financiadora de la Cultural y Deportiva Leonesa. De esa manera, Canuria aludió que se trató de un viaje “que conocían muchísimas personas y en absoluto era un secreto”, que se desarrolló, eso sí, “de forma discreta, para mantener encuentros de trabajo para conseguir inversiones” para León y para “mantener el fortalecimiento de la relación con Qatar y los dueños de la Cultural”.

La invitación “fue personal y de la Cultural” y “coincidía” con el Mundial de Fútbol, que “incluía a la mujer del alcalde” que fue en calidad de “acompañante diplomática”. Las reuniones fueron “importantes y trascendentes”, “con personas adecuadas y oportunas”, “formales e informales, como los encuentros mantenidos durante el partido de fútbol España-Marruecos [de octavos de final]” y que ya han obtenido como resultado “una inversión en un proyecto deportivo”, que según la oposición ya estaba comprometido desde 2019.

Fue precisamente por este último detalle por el que PP, Ciudadanos y UPL cuestionaron si la respuesta dada desde el PSOE se refería al viaje a Qatar de diciembre que no se incluyó en la agenda oficial del alcalde o del que realizó a bombo y platillo en 2019 y por el que también fue criticado en su momento.

“La extensión de la disculpa es proporcional al tamaño de la mentira”, aseveró la 'popular' Margarita Torres, que motivó una respuesta en primera persona del propio reprobado José Antonio Diez para cerrar la sesión plenaria. Durante su discurso, el aludido destacó punto por punto y como “un logro” los hitos que a su juicio supuso el polémico viaje. “Estoy orgulloso de llevar el nombre de León a Qatar”, más en un momento en el que todo el mundo hablaba del país árabe donde se estaba celebrando el que también fue uno de los eventos deportivos más polémicos de los últimos años por poner en cuestionamiento el respeto a los derechos humanos. “Entiendo que no les guste que trabaje”, continuó, “pero seguiré viajando y trabajando para conseguir proyectos, inversiones, iniciativas y personas para León”, destacando, para finalizar que “solo León me va a parar”, poniendo de relieve “mi compromiso, hoy y siempre, con León y solo con León”.

La sesión plenaria se celebró este viernes a las ocho de la mañana como antesala del pleno ordinario convocado para media hora después y que finalmente no comenzó hasta pasadas las nueve de la mañana.