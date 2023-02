El alcalde de León justifica el viaje a Catar pagado por una fundación a cambio de obtener nuevas inversiones

El alcalde de León, José Antonio Diez ha dado explicaciones este viernes sobre su polémico viaje a Catar, que realizó entre los días 3 y 7 del diciembre pasado, durante la celebración del Mundial de Fútbol, acompañado por su mujer.

Diez ha reafirmado que su viaje tuvo exclusivamente motivos de trabajo y diplomáticos para “recuperar la misión comercial suspendida en 2020 por la pandemia entre León y Catar”. Para ello, el alcalde ha asegurado que el jueves 9 de febrero acudirían a la embajada de Catar en Madrid para reorganizar esa misión comercial. El viaje, desvelado por Diario de León, fue pagado por la Fundación Aspire, propietaria del club de fútbol Cultural y Deportiva Leonesa y del Gobierno de Catar, según confirmó un alto directivo del club.

Otro de los objetivos que el alcalde alude sobre su viaje a Catar fue el de cerrar el compromiso que tuvo “públicamente el presidente del país árabe” para facilitar económicamente la construcción de una nueva ciudad deportiva en la ciudad de León, para lo que Diez afirma que ya “hay 350.000 euros ingresados por parte de Aspire”. Este dinero servirá “para poder equipar esta infraestructura”. Del mismo modo, el alcalde asegura que Catar se han mostrado dispuestos a aumentar esa cantidad ya ingresada “de una forma diferida, en distintos plazos”.

De esta forma, el alcalde justifica que la fundación catarí haya costeado su viaje, siempre que sea a cambio de obtener algo para León: “Siempre viajaré allá donde se me invite o se me mande cuando detrás haya un claro interés para la ciudad de León y los leoneses. Yo sé que a muchos les chirría porque no es habitual. Hay muchos que hasta les duele que haya alguien que quiera estar e invertir en León. Quizá por eso León está así también, por las políticas de estas gentes”.

El Ayuntamiento de León cede de forma ordinaria a la Cultural y Deportiva Leonesa, propiedad de la Fundación Aspire, el uso del estadio municipal Reino de León y el de la ciudad de Puente Castro. Además de mantener otros contratos de patrocinio con la entidad.

La oposición ha pedido explicaciones y el PP de Castilla y León ha acusado al alcalde de cohecho, a lo que el alcalde ha respondido que si tienen pruebas de un delito las presenten: “Aquel que entienda que hay una ilegalidad o un delito tiene que ir donde tiene que ir”, ha dicho.

La oposición solicita la agenda de Diez y el contenido de las reuniones

Los portavoces municipales del Partido Popular, Margarita Torres; Ciudadanos, Gemma Villarroel; y Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, registraron esta mañana en el Ayuntamiento de León una solicitud de información que incluye la agenda del alcalde de León, José Antonio Diez, desde el 1 hasta el 10 de diciembre de 2022.

Más concretamente, quieren conocer la agenda del viaje del regidor a Catar del 3 al 7 de diciembre de 2022, el motivo del mismo y si respondía a un viaje institucional, indicando quién sufragó los gastos derivados de este viaje (incluido el del intérprete) en compañía de su esposa y las reuniones celebradas con autoridades del Gobierno de Catar, con empresarios, fundaciones, entidades, organizaciones sociales, con día, hora y lugar de celebración y nombres de los asistentes a las mismas; así como las visitas y asistencias a actos durante su estancia en el país asiático.

El escrito solicita saber, también, si el desplazamiento ha supuesto proyectos e inversiones para León, cerrados o en firme, ofreciendo prueba de ellos en su caso, detallando los mismos y, si al tratarse de un viaje de trabajo en representación institucional, algún medio de comunicación catarí ofrece noticia de su presencia o encuentros institucionales, con las consiguientes pruebas.