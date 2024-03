Tudanca niega una crisis en el PSOE pese a las diferencias públicas con Cendón

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha desmentido este martes en la ciudad de León una crisis interna en el partido que lidera, en una rueda de prensa en la que calló ante las críticas de UGT al delegado del Gobierno en la Comunidad y compañero socialista, Nicanor Sen, y la ausencia del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.

Una pretendida comparecencia pública para mostrar la preocupación, al menos de una parte del PSOE, por la situación de los trabajadores del Centro Estrada que están a días de comenzar una huelga y llevan una semana sin ningún contacto con la empresa, en la que estuvo acompañado por la 'sustituta' de Nuria Rubio en la Ejecutiva autonómica, Yolanda Sacristán, y el procurador del PSOE por León que se midió a Cendón en primarias en 2017, Diego Moreno.

“No, en absoluto”, fue la tajante respuesta a la pregunta de si su presencia y compañía en León ciudad después de meses era la escenificación de la ruptura del PSOE no solo entre Valladolid y León sino dentro de la propia provincia. “El secretario provincial del PSOE es diputado y hoy está en el Congreso”, manifestó, para luego añadir que: “Yo sumaré con Javier Cendón como he hecho hasta ahora y sumaré para que el PSOE de León siga creciendo”.

Menos claro, en cambio, fue a la cuestión de si ambos habían hablado personalmente o por teléfono después de que Yolanda Sacristán tomase posesión, y sueldo, en la Ejecutiva Autonómica después de la abrupta salida de Nuria Rubio: “Repetiré lo que he dicho en muchas otras ocasiones. Las cosas del partido se hablan en el partido. No acostumbro a hablar a través de los medios de comunicación. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora”.

“Tanto él como yo, como todos los compañeros y las compañeras del PSOE de León y de Castilla y León, a lo único que nos dedicamos es a trabajar por esta tierra y hoy en concreto a defender a los trabajadores y trabajadoras del Centro Estrada que son los verdaderamente importantes. Nada más y nada menos”, concluyó.

En ese sentido, remarcó que “el PSOE está haciendo un grandísimo trabajo”, poniendo como ejemplo a los presentes, Yolanda Sacristán y Diego Moreno, y remarcando que “se trata de que todos sumemos”.

Tudanca pide a la DGT que “intervenga, medie y presione” en el Centro Estrada

En lo relativo a la propia convocatoria de los medios, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió a la Dirección General de Tráfico que “intervenga, medie y presione si es necesario” ante la UTE concesionaria del servicio para que “se resuelva el conflicto y se mejoren las condiciones de los trabajadores” del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, conocido como Centro Estrada, además de “vigilar el cumplimiento estricto del pliego de adjudicación y sancionar en caso de que no sea así”.

En opinión de Tudanca, “la administración no puede mirar hacia otro lado”, de forma que la DGT “debe intervenir” al ser “el cliente y quien está poniendo ingentes cantidades de recursos públicos para que la UTE preste el servicio de forma adecuada”, de forma que “también tiene que garantizar la paz social y las condiciones dignas”.

El Centro Estrada cuenta en estos momentos con una plantilla de aproximadamente 300 personas, de las que “más del 80 por ciento”, según cifró Tudanca, “cobra el Salario Mínimo Interprofesional” y donde “los únicos incrementos salariales y mejoras laborales de los últimos años se han debido a la reforma laboral, que ha mejorado de forma sensible sus condiciones y derechos”. Todo ello a pesar del “incremento de actividad de la empresa” y del “incremento del último proceso de licitación, cuando la administración pasó de un importe de 57 a 83 millones de euros”, lo que “se tiene que traducir en una mejora de las condiciones de los trabajadores”.

“No podemos permitir que haya trabajadores en condiciones precarias en una concesión para la prestación de servicios para la administración”, enfatizó el líder de los socialistas autonómicos, al tiempo que trasladó su “apoyo y solidaridad” a los trabajadores del Centro Estrada y solicitó a la empresa “un esfuerzo de negociación y entendimiento” para “asumir unas reivindicaciones absolutamente razonables”, ya que “las exigencias de mejora del convenio son comedidas y garantizan tanto la viabilidad de la empresa como la prestación del servicio”.

En este sentido, Carlos Vallaure, de la Unión General de los Trabajadores (UGT), explicó que el comité todavía espera una respuesta por parte de la empresa a la última propuesta hecha “con el afán de poder llegar a desconvocar la huelga prevista del 25 de marzo al domingo 7 de abril” y que “no es plato de gusto para nadie”. Vallaure insistió en que el trabajo desempeñado en el Centro Estada es “cualificado”, de forma que “tiene que ser tenido en cuenta como tal” para que las condiciones salariales “sean acordes a la prestación del servicio que se lleva a cabo”.

Asimismo, lamentó que “la única persona” que no ha querido recibir por el momento al comité de empresa es el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien “tendría que dar respuesta a las inquietudes o por lo menos escucharlas y tomar algún tipo de medida en el sentido de interesarse por cómo está funcionando el Centro que presta servicio al Estado”. “No le estamos pidiendo una mediación laboral, sino que se involucre porque el Estado es el cliente y él es el máximo representante del mismo en la Comunidad Autónoma”, señaló, ante el silencio del líder del PSOE en Castilla y León.

Por su parte, Jesús Marín, de Comisiones Obreras, lamentó que los trabajadores del Centro Estrada “no ven reconocido ni retribuido el excelente trabajo que se lleva a cabo en un centro de referencia a nivel estatal e internacional” y reclamó que “se reconozca la formación que se pide” en tareas “específicas y cualificadas” para “prestar un servicio público con tareas propias de un funcionario” pero con “retribuciones que distan mucho de ello”, de forma que “el conflicto no parará hasta que no se reconozca el trabajo que se lleva a cabo”.