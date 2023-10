El PP se convierte en el sostén del PSOE de Villablino para aprobar los sueldos y costes políticos de la corporación

El Partido Popular de Villablino volvió a apoyar las propuestas económicas municipales del equipo de gobierno del PSOE, igual que ya lo hizo en la anterior sesión con la aprobación de dos dedicaciones exclusivas para el alcalde y primer teniente de alcalde. Un grupo político, el del PP, que en campaña electoral había anunciado que si lograban la alcaldía renunciarían a salarios políticos.

De esta forma las asignaciones a los grupos políticos del municipio, aprobados en un pleno este lunes, y que estaban en 100 euros fijos al mes, más 60 euros por cada concejal, también cada mes, se rebajan a 60 y 40 euros respectivamente. Y los pagos a cada concejal por asistencias a plenos, pasan de 60 euros a 150 euros. Las asistencias a las juntas de gobierno pasan de 25 euros a 100 euros. Y las asistencias a comisiones informativas de 25 euros a 50 euros.

Unas modificaciones que a quien más beneficia es al PSOE, al ser quien tiene más concejales y los cinco integrantes de la junta de gobierno local, además que en las comisiones tiene tres en cada una de ellas y uno cada uno de los otros dos grupos, Podemos-IU y PP.

La modificación se hace, según el alcalde Mario Rivas, “dentro del plan de austeridad, sin modificar la partida presupuestaria, pasando los fondos de una parte a otra sin incrementar el gasto”. Mientras que para la concejal de Podemos-IU Silvia Mozo lo que se hace con esa modificación “es ilegal, no se puede quitar dinero de los grupos para pagarlo a los concejales”.

Tensión y autoritarismo

Ya en el primer punto del orden del día después de la aprobación del acta de la sesión anterior, se percibió el ambiente y sensación de una mala relación entre el titular de la alcaldía Mario Rivas y la portavoz de Podemos, Silvia Mozo.

Cuando esta pretendió en su intervención replicarle al concejal del PSOE José Luis Real un reproche de este, hecho según su versión, en una comisión de hacienda anterior al pleno el alcalde le retiró la palabra de forma abrupta, casi hasta grosera, por no estar la cuestión relacionada con el punto que se trataba. Pero aunque no aceptó la referencia si permitió posteriormente exponer su queja y también a José Luis Real le concedió la palabra para replicar.

Además, en el fragor de su demostración de autoridad, el alcalde dijo cosas que no se ajustaban a la realidad, cuando acusó a Mozo de ir buscando el ataque personal “como forma de hacer política”, lo que no sucedió en ningún momento. O cuando aseguró “ya sabemos que usted y su grupo no van a votar nada a favor en toda la legislatura de lo que proponga el PSOE”.

Lo que se demostró no ser cierto unos minutos más tarde. Cuando Podemos-IU votó a favor dos mociones presentadas por el PSOE. Una sobre las deficiencias en incumplimientos de ejecución de obras y dotación de personal en los dos colegios públicos de Villablino.

Y una segunda instando al SACYL a vigilar de forma exhaustiva el cumplimiento de las condiciones de personal y atención de la empresa concesionaria del Centro Socio Sanitario Valle de Laciana (CSSVL). Mociones aprobadas por la unanimidad de todos los asistentes al pleno.

Otro de los asuntos de contradicción política en el pleno se produjo en la moción sobre el CSSVL, el portavoz del PP instó al gobierno municipal a colocar varios puntos de luz en los accesos al centro, que eviten los riesgos de caminar sin iluminación nocturna y a reparar varias baldosas de esos accesos.

El alcalde negó que la iluminación fuese responsabilidad municipal, y le atribuyó la obligación de iluminar a la Junta, mientras que si admitió que los viales de acceso son de competencia municipal. Los viales conllevan la iluminación como parte complementaria.

La moción del PP, de motivación política nacional, en contra de cualquier tipo de legislación que conlleve la amnistía y olvido para los delitos de los independentistas catalanes en 2017, y que pretenden llevar a todos los ayuntamientos fue rechazada con los votos en contra del PSOE y de Podemos-IU.