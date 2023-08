Las dudas sobre la candidatura del PP a la Diputación de León enredan la negociación con amenaza de expulsiones

El candidato oficial del Partido Popular a presidir la Diputación de León como partido más votado el próximo 23 de agosto -previo acuerdo de apoyo o abstención de la llave de Unión del Pueblo leonés (UPL)- es el alcalde de Carracedo, el veterano político Raúl Valcarce. Y no hay más vuelta de hoja, advierten desde el PP autonómico, que amenazan incluso con tomar medidas si el sector crítico que lidera Javier Santiago Vélez, alcalde de Almanza y expresidente provincial del partido, no le vota en el pleno de constitución.

Los bercianos Valcarce y Morán se autoerigen en candidatos 'oficiales' de PP y PSOE a presidir la Diputación de León

Y todo a pesar de que su facción, con apoyo de los aparatos provincial y autonómico, está en franca minoría frente a los diputados provinciales críticos populares, en una proporción de tres frente a ocho. A pesar de que consiguiera su acta para formar parte de la nueva Corporación en el Palacio de los Guzmanes por los pelos y hace apenas unos pocos días. Y a pesar de que no sea visto con los mejores ojos por los leonesistas en las aceleradas negociaciones que aún mantienen todas las opciones abiertas.

Pero la designación de Raúl Valcarce como candidato del Partido Popular, anunciada antes de que fuera designado diputado, ha estado llena de dudas por un proceso de confirmación en medio de las victorias críticas aludiendo a una reunión del Comité Electoral Nacional del 27 de junio, según una nota oficial del partido. Por el medio unas declaraciones de la presidenta del PP de León, Ester Muñoz, asegurando el 4 de julio que no había candidato oficial.

El 9 de julio se hizo público por primera vez su nombre como candidato con la siguiente frase: “Tanto la dirección nacional como la autonómica y provincial del Partido Popular han mostrado su apoyo al alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, como candidato para ocupar la Presidencia de la Diputación de León”. Y añadían que esto “fue ratificado el pasado 27 de junio en el transcurso del Comité Electoral Nacional en el que el histórico alcalde de Carracedelo fue designado candidato”. “Un hombre de partido, dialogante y respetado por los cargos públicos y afiliados”, concluía el comunicado. Hasta entonces no había habido ninguna noticia al respecto. Habían transcurrido 12 días desde su supuesta designación.

Sin embargo, esa nota fue muy oportuna porque aparecía justo dos días antes del momento crucial en el que los cargos electos populares debían votar entre dos listas diferentes, una de oficialista y otra de críticos, para designar a los diputados provinciales que decantarían la balanza en seno del futuro grupo provincial. A pesar de todo, los críticos también vencieron por goleada. Era un resultado humillante para la dirección provincial, sobre todo porque ya se había producido en Sahagún, con la elección del líder de los críticos, y expresidente provincial 'invitado' a abandonar, Javier Santiago Vélez, y se repetiría también en las zonas de Astorga y La Bañeza.

Ante esta confusa hemeroteca ILEÓN elevó a la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo la petición de una confirmación oficial de la reunión y la designación y desde Génova admitieron que ese Comité se celebró y ratificó una cascada de nombres que fueron propuestos desde numerosas provincias y autonomías españolas para diferentes instituciones tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Salió así, por ejemplo, a la luz pública la designación en la Diputación de Córdoba. Pero la dirección nacional del partido se negó a responder con un 'sí' tajante ante la pregunta de si Raúl Valcarce fue nominado en aquella fecha, escudándose en que esas sesiones son “secretas” y por el mismo motivo “no se facilitan nunca las actas” que aclararían la cuestión. Ni tampoco se informa de ellas.

Preguntado posteriormente el PP de León sobre si habían elevado el nombre de Raúl Valcarce admitieron que nunca se elevó su nombre ni a la dirección autonómica ni a la nacional, por la sencilla razón de que “no nos corresponde”, afirman, y, “nunca se ha hecho así”. Según esta versión, si la apuesta por el regidor berciano se hubiera producido, se tendría que haber llevado a la reunión del Comité Electoral Nacional que se convocó el martes 27 de junio a propuesta del PP autonómico.

El PP de Castilla y León facilita copia del acta

Remitida la situación al PP que lidera el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el partido aseguró inicialmente que no se hizo público el nombre de Raúl Valcarce para evitar más tensiones de las ya existentes en el PP provincial, en plena batalla por los nombres de los diputados provinciales que el sector crítico ha acaparado.

Finalmente el PP de Castilla y León terminó dejando ver a ILEÓN una copia del supuesto acta de la reunión, que se habría celebrado de forma semipresencial el 28 de junio y no el 27 que se aludía en la nota oficial del partido. En ella, bajo la presidencia del vicepresidente de la Xunta de Galicia Diego Calvo y con el exministro Íñigo de la Serna de secretario, se aprobó una terna de candidatos a Diputaciones y consejos insulares en la que figura literalmente “Raúl Valcarcel”, con errata incluída ya que su apellido real es sin la ele final. La copia del acta facilitada no incluye las firmas de la reunión, que Génova confirma su celebración.

Con una situación interna muy tensa fuentes del PP de Castilla y León han explicado a ILEÓN que no contemplan otra opción que no sea la del veterano alcalde berciano como candidato y que reciba los 11 votos de los diputados populares. Tanto Raúl Valcarce como Javier Santiago se han mostrado coincidentes en que el PP votaría unido, aunque con muchos matices si se les preguntaba a qué candidato. De hecho desde los populares autonómicos aseguran que si alguien vota a otro candidato que no sea Valcarce se le abrirá un expediente y será expulsado “ipso facto”.

De momento las negociaciones con UPL para intentar conseguir su apoyo para la Diputación de León siguen abiertas, al igual que los leonesistas las mantiene con el PSOE. El nombre oficial del PP es Raúl Valcarce, que aseguran que es “indiscutible” y que “ya no se puede cambiar”. Para ser investido en primera vuelta se necesitan los votos de 13 de los 25 miembros de la corporación provincial, pero en segunda vuelta se impondrá quien logre más votos a favor de su candidatura, vengan de donde vengan.