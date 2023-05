Ciudadanos culpa de la sangría poblacional de León al “fracaso de las políticas del bipartidismo”

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha participado este martes en un encuentro con los afiliados de León en el que ha denunciado que la sangría poblacional que sufre estas y otras provincias son consecuencia del “fracaso” de “las políticas del bipartidismo”.

Un acto en el que también han participado el candidato a la Alcaldía de la capital, Justo Fernández, y la responsable a nivel autonómico del partido naranja, Gemma Villarroel.

Vázquez ha mostrado su preocupación por la “sangría” poblacional que sufren la capital leonesa y en conjunto la provincia de León, con cifras como la pérdida de casi 20.000 habitantes en los últimos tres años o que desde el 2020 nacen un ocho por ciento menos de niños que la media nacional.

Ha calificado los datos de “preocupantes” dado que “si no hay familias y si no hay niños no hay futuro” y ha asegurado que estos datos se deben al “fracaso” de las políticas del bipartidismo en la provincia de León.

“Los datos que tiene León en natalidad o en pérdidas poblacional ponen de manifiesto todo lo que no funciona con el bipartidismo”, ha agregado.

La alternativa es “un partido que pone encima de la mesa propuestas realistas y que de manera efectiva buscan dar solución a la baja tasa de natalidad”, ha dicho.

Ha recordado algunas medidas que quieren poner en marcha como la gratuidad de la Educación desde los cero a los tres años o de las actividades extraescolares.