La Asociación Leonesa de Comercio pide a los candidatos a la Alcaldía de León "repensar la ciudad".

“Repensar la ciudad”. Es la petición que lanzó este martes el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio, Aleco, Javier Menéndez, a los candidatos a la Alcaldía de la capital en el primer cara a cara entre los aspirantes, convocados bajo el lema ‘¿Comprometidos con el comercio de proximidad?’ en un encuentro celebrado en el Palacio de Gaviria de León, sede del Colegio de Arquitectos.

“Un alcalde no nos va a ayudar a vender, pero León se está degradando, como la mitad de España, y creo que tenemos que poner soluciones. Hay muchas cosas encima de la mesa, problemas medioambientales, laborales, de movilidad; llevamos años pidiendo aparcamientos disuasorios” reflexionó Menéndez antes de recordar que más del 40 por ciento del parque automovilístico de León tiene más de 20 años y las posibles consecuencias para el sector con la aplicación de restricciones medioambientales a la circulación. “A lo mejor, inconscientemente, estamos generando una autopista hacia la gran distribución y no nos vamos a quedar mirando. Lo siguiente puede ser que se peatonalice todo León, pero hay que tener aparcamiento alternativo”, dijo.

También apeló a la unidad de acción de los partidos políticos, a los que reclamó trabajar conjuntamente con quien ejerza el gobierno municipal y pidió que se actúe teniendo en cuenta la realidad de la ciudad. “No somos Nueva York, ni París ni Madrid. Hay que saber si el aire está supercontaminado o no. Vamos a ir poquito a poco” reclamó.

El presidente de Aleco precedió en el uso de la palabra a los seis candidatos participantes, de los que el único que no forma parte de la corporación actual es el representante de la coalición Podemos Izquierda Unida, Nael Blanco, quien defendió el empleo de calidad, “también en el empleo público, porque eso hará que la gente tenga dinero y pueda consumir. Si no tenemos capacidad económica no puede haber comercio” dijo antes de plantear medidas específicas para el pequeño comercio, “dando mucha importancia al consumo local y al kilómetro cero. Tenemos una provincia productora que permite un consumo de muy buena calidad y tenemos que ponerlo en valor”.

El candidato de la coalición Alantre Verdes Equo, Nicanor Pastrana, subrayó que su programa estará abierto a las propuestas vecinales durante los cuatro años de mandato y destacó que plantea “temas escabrosos estructurales que ningún partido plantea y es integrador”. Su medida estrella es la actualización del Plan Estratégico Integral vigente y “constituir un gobierno municipal colaborativo y corresponsable que se comprometa a ejecutarlo hasta el final”.

Justo Fernández, candidato de Ciudadanos, recalcó la importancia de que se apoye al comercio como un sector “clave” en la capital y en toda la provincia “que no está pasando su mejor momento, porque la crisis ha afectado mucho y lo necesita sí o sí”. “Hay un importante número de empleos y hay que intentar preservarlos”, añadió antes de proponer accesos cómodos para que la gente acuda al centro a hacer sus compras.

El candidato de la Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, incidió en la apuesta de los leonesistas por el comercio de proximidad, por el comercio local y dijo que las medidas que plantean son para revitalizar el comercio tradicional “y ayudar en lo que necesiten para luchar contra lo que es una evidencia, el comercio ‘online’ y las grandes superficies”.

Margarita Torres, candidata del PP, aseguró que el actual gobierno municipal socialista no apuesta por los autónomos, comprometió medidas para promocionar el empleo y lamentó que la ciudad ofrezca un panorama de “locales cerrados”. También incidió en que León sufre “problemas de limpieza y de seguridad muy graves y han aumentado los delitos un 35 por ciento el año pasado” y prometió un Plan Director de Seguridad y la creación de un brigada, como hubo hace años, de mantenimiento y de inmediata actuación “para solucionar atajando directamente el problema de la limpieza, mejorando los problemas que vemos en la calles de destrozos en baldosas o árboles, porque a veces esto parece una jungla más que las calles de León”.

El alcalde y candidato a la reelección, José Antonio Diez, respondió indirectamente a las críticas de Torres al señalar que “cuando quieres que tu ciudad avance y tenga futuro no parece lo más conveniente estar hablando constantemente de que la ciudad está mal. León es una gran ciudad, con una gran calidad de vida y creo que aquellos que dedican a hablar negativamente de la ciudad no hacen nada más que perjudicarla y se retratan con ese tipo de discurso”.

Respecto al sector comercio, objeto de esta primera confrontación entre candidatos, comentó que aboga por la continuidad, después de un mandato -dijo- en el que se ha demostrado que la actividad se ha mantenido e incluso incrementado el número de empleos. “Hemos implementado muchísimas medidas; especialmente de futuro” recalcó y aludió a la consecución de 6,5 millones de fondos europeos captados para la ciudad, “que servirán para revitalizar tanto el mercado sedentario como para dar un paso hacia el futuro, sobre todo en lo que tiene que ver en formación y digitalización”.

“Es nuestro objetivo, ayudar al comercio para adaptarse a los nuevos tiempos y ser competitivo y seguir siendo uno de los sectores y motores fundamentales de nuestra economía y hay un sector muy importante vinculado al comercio, que es el turístico, en el que hemos superado los datos prepandemia y creo que ahora mismo las oportunidades de desarrollo son muchas”, añadió antes de recordar que los bonos al consumo puestos en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio han puesto en circulación más de 5,4 millones en la ciudad.