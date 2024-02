No hay día que, como ciudadano leonés, al levantarme y leer las noticias locales no me pida soltar un juramento

Hoy (29 Enero) por ejemplo la RENFE anuncia alguna mejora en los restos de sus talleres en León, ¡¡¡para contentar de momento al personal!!! Pero... ¡Atención! Nos lo dicen, antes de su desaparición, y por supuesto del no traslado al “proyecto eterno”, pues este es el camino de Torneros.

En FEVE, se retrasa la terminación de las obras por una negligencia más, ésta en sus planificaciones eléctricas, lo que me lleva a pensar, por el número de ellas, que no son más que justificaciones para retrasar, y sin fecha, el final de obra en León.

¡Oh! Qué casualidad, ahora que el Hostal de San Marcos ya no está operativo para Congresos, la dirección de Paradores se propone atraer estas concentraciones a sus paradores. Ya sé que soy mal pensado, pero todo me huele a desmantelamiento, o a nivel inferior de San Marcos con el tiempo.

Es bueno recordar cómo se desmanteló la vía de la Ruta de la Plata, al saberse la puesta en marcha de las avenidas marítimas desde el Musel a Nantes, quedando el Musel algo más aislado al no tener una línea directa con Cádiz, enlace con África, en beneficio de la competencia, los puertos españoles del Cantábrico.

Pero esto no es más que la consecuencia de las acciones del gobierno que se limitan a poner todos los retrasos posibles en el desarrollo leonés, cuando no a potenciar su deterioro. Todos los partidos nacionales en León se vuelven muy reivindicativos, y se lucen exigiendo al gobierno desde la oposición, prometiendo al paso soluciones si gobiernan. Pero llegando al poder lo único que hacen es cambiar los papeles con los salientes, se olvidan de lo prometido, y éstos, ahora en la oposición, se vuelven reivindicativos. ¡Como en un juego!

Así llevamos todas las décadas de la democracia española, cuyos primeros pasos fueron convertir la Región Leonesa en colonia castellana, para su esquilmación y devastación, que llevan ejecutando sin pausa.

El partido en el gobierno a través de su ministro de transporte Óscar Puente, sugiere que sólo el aeropuerto de Valladolid, en la autonomía, tenga vuelos internacionales, y por si fuera poco, confirma que va a potenciar el eje atlántico sobre el del mediterráneo, más adelantado, lo que no dice es que 'su eje atlántico' es de Bilbao a Cádiz por Valladolid y de Zaragoza a Oporto por Valladolid, y el centro de carga aeroportuario en Villanubla. En cuanto a la Ruta de la Plata ferroviaria, exigida por Europa, se quedará en estudios, comisiones, planificaciones, etcétera.

Por toda contestación, el representante máximo provincial de su mismo partido (PSOE) en León, suelta lo de: antes de contar con dinero por parte del Gobierno tiene que “sustanciarse un proyecto”¡¡¡Vuelta a los estudios, comisiones, proyectos, en definitiva, dar largas y nunca ejecutar nada!!! Se trata de no plantear nunca reivindicaciones, ni pisar los proyectos castellanos. ¡Todo lo contrario! De esta manera cuando el socialismo gobierna, los “socialistas leoneses” viven mejor, y se promocionan internamente al no crear problemas a sus jefaturas. En el PSOE provincial desde la trágica desaparición de Baldomero Lozano han sido lacayos del PSOE castellano.

¿Pero qué podemos esperar de la izquierda leonesa que apoya una protesta sindical en Valladolid con el lema 'respeto por Castilla y León'? ¡¡¡Vaya tema reivindicativo leonés!!! Es sabido que IU con el PC, y su sindicato afín CCOO siempre fueron contrarios a la autonomía leonesa.

Los de Podemos, allá por el año 2011, su primera reunión en León, en los entornos de la estación de Matallana, me dijeron que para la autonomía leonesa no “era el momento”, y ¡¡¡sigue sin serlo para ellos!!!, pero si el reconocimiento del resto de los pueblos de la península.

Pero por la acera de enfrente, el PP, tampoco le faltan méritos contrarios a nuestra autonomía leonesa. En un momento oportuno ofrecen al Bierzo el Instituto y polígono agroalimentario, pero al final a la hora de crearlo, ya sabéis puedo prometer y prometo pero… se lo llevan a la Pucela castellana, siendo León la segunda provincia con más denominaciones de origen, la mayoría bercianas.

Fondos Europeos para Portugal y Extremadura... pero para León no

Curiosamente el gobierno español, las autonomías extremeña y andaluza, junto al Estado Portugués encuentran fondos europeos para financiar infraestructuras comunes en la antigua frontera. Pero para financiar el puente de Rionor, por parte española, en connotación leonesa, para la carretera desde la frontera a Puebla de Sanabria, ni el gobierno Español ni el autonómico castellano encuentran fondos europeos. Al propio tiempo Portugal pregunta dónde debe terminar su carretera Braganza-Rionor, para empalmar con la española.

Lo mismo nos pasa con la facultad de medicina, la carretera Ponferrada- Monforte, la eliminación del nudo ferroviario del Manzanal, o el lavado de manos ante la propuesta asturiana de una autovía Ponferrada -La Espina, lo que llevaría las mercancías por una hipotenusa desde Oporto-Vigo-Ponferrada-Musel. Pero esto, al eje norte-sur, y al Lisboa y/o Oporto por Valladolid, y al puerto de Bilbao, no les interesa.

En el proceso autonómico teniendo los dos centros económicos más importantes: Caja Duero en Salamanca y Caja León (ambas en la Región Leonesa) los transforman en Caja España para absorber y salvar las Cajas de Palencia, Popular de Valladolid, Provincial de Valladolid y Caja Zamora. Y para restarnos poder y centralidad, nos llevaron el Banco de España, montando una única oficina autonómica en Valladolid.

Denunciar los presupuestos autonómicos

En la actualidad un grupo de personas cualificadas, asociadas en torno a la agrupación IAL Iniciativa Autonómica Leonesa, han realizado unos estudios donde además de denunciar la despoblación leonesa, denuncian los presupuestos económicos autonómicos.

Afirman que del dinero que el estado español entrega a la Junta castellana por cada una de las provincias, del correspondiente a la de León, nos llega 800 millones menos por año, el resto se queda la Junta castiga a León. Hasta la fecha nadie les ha denunciado por mentirosos.

Y también es cuando menos curioso, que nadie haya hecho reclamación alguna a la Junta. Luego deduzco que todos los partidos nacionales están de acuerdo con este sangrar a la provincia de León desde la Junta castellana.

Todos tenemos sentimientos e ideales políticos, pero tengo bien claro que los partidos nacionales no merecen los votos leoneses, mientras sus ideales sean trepar en sus organizaciones, no creando reivindicación leonesa en sus formaciones, a pesar que su tierra cada día esté más deshabitada.

Sin población... no hay quejas

Claro, sin población, no hay quejas, se puede programar el anegar más valles en el Órbigo, la Cabrera, o subir la cota de los pantanos ya existentes, con la finalidad de que, cuando se envíe el agua al sur de la península, que no tardará, Castilla no pierda su cuota actual, incluso las aumente, León no cuenta.

Para qué nuestro espacio medio ambiental reconocido por la FAO: 'Sistema importante del Patrimonio Agrícola Mundial', o las siete reservas de la biosfera, que colocan a nuestra provincia a la cabeza en el orden mundial, si a cambio de nada vamos a ser un pasto de molinos de viento, de plantas fotovoltaicas…, y lo que es más grave “con el solo beneficio” de dar energía y agua a las fábricas y poblaciones fuera de la colonia leonesa.

Al final, mucho me temo que todo lo antedicho no deje de ser más que otro desahogo, como los de tantos leonesistas en barras de bar, en Whatsapp, o en las redes, sin solucionar nada. ¿Qué debemos hacer entonces?

A lo mejor lo que nos resta ya es manifestarnos, cortar medios de comunicación, quemar contenedores, en definitiva, ser menos pacíficos, para que las noticias salgan de la Región Leonesa, transfigurada en colonia leonesa de Castilla, y lleguen al Estado Español, pero eso sí, asumiendo que no tenemos una fortaleza política que pida la amnistía por nuestras acciones violentas.

¿Habrá que plantearse que las sabatinas pacíficas y tranquilas, pasen a ser algunos minutos, cortes de circulación, por ejemplo, para empezar?