La cigüeña por San Blas, el cuco autonómico y la incubación

'Ayer', cuando San Blas es más rezado, en su día, el 3 de febrero, mes que ya no sé si es loco, o lo meteorológico nos está marcando distintas sendas en alternantes oleadas de desajustes, puede que, bajo tal influjo, al empezar a teclear sobre algo que tenía en mente, me surgió la 'imperiosa necesidad' de dejar apuntado aquí, con sencillez familiar, que tal día era el centenario, edad y vida de mi hermana. ¡Cien años son muchos años! Un largo trance donde todo cabe, que me satisface citar –¡No injertado! Sino como feliz coincidencia onomástica–, que, en mi forzada distancia lleva el sello emotivo de lo personal, con una muy especial felicitación.

Mas, no van a ser San Blas y la cigüeña los protagonistas, sino otro ave que sabe mimetizar el color de los huevos en nido ajeno, para que se los críen, y una institución autonómica, oportunista siempre, que me empuja a opinar.

La Junta autonómica –¡Hela ahí!– con alarde de valentía, hablando de una inversión de 1,1 millones de euros en el Parque Tecnológico de León, en una incubadora aeroespacial. Pero... ¡Atención! Wllos mismos lo dicen (los políticos del ente), dinero que se destinará al apoyo de 12 startups. Lo que me crea temores.

De momento, cuanto leo sobre el tema aeroespacial y Boecillo, más me inclino a creer que la Incubadora de proyectos Aeroespaciales ubicada en León (Parque Tecnológico) amparada por la Agencia Espacial Europea, vaya a ser para este parque de Valladolid, otro salvavidas. Un ala delta silencioso en vuelo cuyas cintas puedan ser manejadas por el ente.

Recapacitemos. Siempre están dispuestos a la maquinación autonómica en el centro de poder avasallador; empiezan asentando piezas estratégicamente en el tablero, y sobre la marcha, con argucias mil, nos van desplazando al grado de comparsas.

Un ejemplo liviano pero creo que explicativo, lo tenemos en la Estación de autobuses de León, 'la Encartelada'. Nos han hablado de centro de operaciones para toda la autonomía, y no es tal, si cual: Alsa tiene aquí su base propia. Todo lo demás, de rango autonómico controlador, estará en el centro de poder.

“Nuestros puertos secos se los han llevado todos”

Otro apunte valedor, éste en pareados: “Nuestros puertos secos, nuestros nodos, de malos modos, se los han llevado todos”. ¿O acaso no está siendo así? Rompamos la candidez o nunca dejaremos de ver la luna como un queso en el hondo pozo de la fábula.

La noticia generada tiempo atrás, nos decía que la Comunidad había optado, con éxito, junto a Madrid y Barcelona, a la Incubadora Aeroespacial. La fuerte base meritoria que se hubo de exhibir, estaba y está en Legio, no perdamos de vista que la ULE, tenía nido, un buen seno: la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, como principal valor, en estudios y preparación profesoral. Más el Centro de Supercomputación. El Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad), dicho así todo, con sencillez de profano, no se me ocurre nada mejor. Y añado: Conocido el proceder centralista, no veo digerible por su parte, la del ente, nuestro encabezamiento.

En connotación con esto, y la mano larga de la Junta autonómica, previsora, acaparadora y nunca dispuesta a la menor concesión de futuro y auge, tanto nominal como efectivo para León, van mis temores hoy, lo repito y veamos.

Trataré de explicarme mejor: Para los negocios, conocidos como startup, empresas que se abran en torno al asunto aeroespacial, y hablan de 12, ya tienen camino recorrido algunas, o mejor diría pisado en Boecillo. Itém más: “El desarrollo del programa de acompañamiento a las empresas seleccionadas se realizará en las sedes del Parque Tecnológico de León y del Parque Tecnológico de Boecillo”. Mi temor: la incubadora está en León, pero el principal huevo a incubar lo pone el ente autonómico (Boecillo),y ya conocemos la capacidad absorbente centralizadora del ente … una jugada astuta:

El pájaro superdotado (o suma mayoritaria de pájaros) estará centralizado en Boecillo. Parece corroborar esto la noticia: 'El apoyo a las empresas (startups) seleccionadas se realizará en las sedes del Parque Tecnológico de León y del Parque Tecnológico de Boecillo'. De salida, en el de León, con base y fundamento para ello, no encuentro empresas, en cambio en el de Boecillo ya vienen entrenadas, haciendo banquillo o 'precalentamiento' antes de la competición.

Deimos Imagins, Indra, Aciturri... etcétera. Por citar a algunas que ya están en los papeles; no invento nada, colijo, y siendo ya conocidas y nombradas aquí vienen a otorgar un buen posicionamiento defensivo y aclaratorio de mi escrito. En ellas hay personas con reconocido recorrido empresarial y bien asentadas en los entornos institucionales

Perdone el lector que haya cortado y pegado algunas cosas, pero el tema me es novedoso, en cuanto que técnico, y se me escapa a veces en comprensión, pero alerta como estoy siempre ante nuestro amarre en la autonomía impuesta, y al permanente olvido, creo ver la jugada: Más de lo mismo, para el tema que hoy he tocado, donde presumo de ver indicios de que han estado, tiempo atrás, preparando el campo.

Los leoneses no tenemos quien nos avise. Nos falta tejido empresarial, y al parecer quien vea posibilidades de futuro, emprendedores, y esto no es culpa directa del ente, pero sí controlada desde allí, por si surge. Nos falta casi de todo. No hay estímulo comunitario, compensación territorial nunca ha existido. Y aquí en Legio, en cuanto a capacidad creativa poco más allá de los campos, veterinario, biotecnológico, investigación biomédica, etc. no veo más que sequedad de ideas y duro batallar de autónomos.

Luego, con Doménico, mi temor es: “¡Volare, oh, oh!”… lo aeroespacial, hacia el cielo que otros pintan de azul para ellos.