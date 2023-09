Es el cambio climático, estúpido

Dice el jovencísimo y prestigioso economista francés Lucas Chancel, codirector del Laboratorio Mundial de la Desigualdad en la Escuela de París, que la transición ecológica no será nunca justa si no se afronta de manera paralela a eso que Díaz Ayuso desprecia con tanta alegría como irresponsabilidad: la justicia social. Considerar de manera conjunta las políticas sociales y las políticas ambientales es la única solución al mayor desafío que tenemos por delante: el cambio climático y sus devastadoras consecuencias, no sólo a nivel terreno, sino social. Es evidente que un cambio de modelo traerá aparejados ganadores y perdedores. No hace falta que nos lo cuenten: ya lo hemos vivido. En Villablino, por dar un ejemplo, la población ha mermado en más del 50% en poco más de una década. Nuestros jóvenes se van porque no tienen capacidad de imaginar un futuro en su tierra y esta es una de las claves: la transición ecológica debe dar también condiciones para un futuro que no pase únicamente por indemnizar y abandonar las zonas donde antes se generó riqueza. Y desde luego, no será fácil volver a hacer lo mismo con iniciativas que, además, crean muchísimos menos puestos de trabajo directos como las de otros tiempos.

No es un momento histórico para dudar aunque, a la vez, las altas dosis de incertidumbre llevan a quienes deben tomar decisiones importantes a tener que hacerlo, muchas veces, con poca o ninguna información previa y, por tanto, sin saber hacia dónde irán las consecuencias de su recorrido. En esa lógica perversa se acumula cada vez más desafección política, sobre todo en la gente más joven, con datos que alarman. Según la última encuesta de la Open Society Foundation más del 42% de las personas menores de 36 años consideran que las dictaduras militares son mejores formas de gobierno que las democracias liberales. Un 35% que preferiría vivir en un régimen civil pero autoritario.

El cambio climático y sus consecuencias tienen mucha relación con estos datos espeluznantes. Esa encuesta es global, pero el desgaste de la democracia opera también en nuestro entorno más cercano. Muchas personas están convencidas de que la mayoría de los políticos no trabajan en favor del bien común, sino del interés propio. Incluso quienes optan por no proteger su propio territorio ante amenazas externas que, justamente, se aceleran por las consecuencias del cambio climático. De eso, en León, sabemos mucho. Más allá del avance de los macroparques en nuestro territorio sin el consenso necesario sobre los mismos en muchas ocasiones, ahora también existe la posibilidad de que el CTR de San Román de la Vega se amplíe para alojar el llamado Parque Medioambiental de Gestión de Residuos. Un macrovertedero dentro del cual habría también Residuos Integrales Peligrosos que pueden tener consecuencias nefastas para nuestra agua. Se puede consultar más información y presentar alegaciones hasta el 27 de este mes de septiembre pinchando aquí.

Medioambiente y asuntos sociales son, en realidad, caras de una misma moneda en la coyuntura de urgencia que el siglo XXI nos escupe en la cara día sí y día no. Piensa cuántas catástrofes naturales has escuchado en los últimos meses. Reflexiona sobre su incidencia y su frecuencia: no te asustes ni te paralices, pero actúa. Lo digo siempre: el futuro puede ser un agujero negro terrorífico pero también puede ser la oportunidad de repensar nuestra sociedad, nuestro sistema de consumo e implementar nuevas medidas para valorar el crecimiento económico en otros términos. De hecho, el próximo fin de semana se celebra el décimo aniversario de Miranda de Azán, el primer municipio de España, en la vecina Salamanca, por cierto, que mide su balance financiero en base a 5 puntos: Dignidad Humana, Solidaridad, Justicia Social, Sostenibilidad Ambiental y Participación Democrática y Transparencia.

En este mundo tan global y tan inasible, a veces los ejemplos que parecen más nimios pueden ser los más inspiradores.