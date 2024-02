Villablino aprueba un presupuesto de 6,1 millones con sólo los seis votos del grupo socialista

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villablino ha sacado adelante su proyecto inicial de presupuesto para 2024, con la condescendencia amable de los dos grupos de la oposición que se abstuvieron en la votación, según sus portavoces “para no perjudicar a los ciudadanos y entorpecer el desarrollo de la actividad municipal”.

El proyecto de presupuesto municipal presentado al pleno asciende hasta los 6.116.614,12 euros y será expuesto al público por un periodo de 15 días, en que los ciudadanos interesados puedan presentar alegaciones al mismo.

En las intervenciones de los portavoces de la oposición, Roberto González señaló errores en alguna subvención, que el interventor reconoció y dijo se subsanarían, así como la inclusión de una partida en los ingresos por la venta de la parcela destinada a la construcción del CAPI al Ministerio, que no especificó la cantidad. No obstante, aseguró que facilitarían la aprobación con su abstención para no obligar a prorrogar los del año anterior.

En una línea similar de argumentación se expresó la portavoz de Podemos IU, Silvia Mozo, quien dijo no querer “provocar perjuicios a los ciudadanos y como gesto de buena voluntad, nos vamos a abstener”, permitiendo con ello la aprobación con tan solo los seis votos del grupo socialista.

De sus intervenciones, aunque no lo dijeron expresamente, se desprende que en ningún momento el equipo de gobierno ofreció negociar el proyecto de presupuesto y no se negociaron con la oposición. Por lo que el alcalde, Mario Rivas agradeció a ambos grupos su favorable postura para aprobar el presupuesto.

Otros asuntos

Por unanimidad de todos los asistentes se aprobaron varios asuntos menores, como la extinción del servicio de guardería municipal, al carecer de inscripciones y la reubicación de sus tres trabajadores. La supresión del servicio público de albergue en Caboalles de Arriba para patrimonializar las instalaciones y promover su alquiler.

Aprobar tres delegaciones de las juntas vecinales de Villaseca. Orallo y Villager, para realizar los expedientes de contratación de inversiones subvencionadas para la lucha contra el fuego, de un paquete de ayudas para actuaciones en las Reservas de la Biosfera de Castilla y León. Por un monto total de las tres contrataciones de algo más de 654.000 euros.

Lo mismo ocurrió, con las cuatro mociones presentadas dos por el PSOE y otras dos del PP, aprobadas por unanimidad. Las del grupo socialista referidas al asunto de las dotaciones sanitarias, tan en debate estos días por las carencias, exigiendo a la Junta de Castilla y León dar una solución efectiva y a largo plazo.

Y la segunda pidiendo también al gobierno regional una adecuación y reparación del firme de las carreteras autonómicas que circulan por el municipio y la señalización horizontal del la CL.-631 en el tramo Villager a Páramo del Sil, por su escasa y peligrosa visibilidad nocturna y con tiempo lluvioso o con nieblas.

Por su parte los 'populares' plantearon la necesidad de no abandonar a la comarca y dejarla aislada si se decide hacer la conexión de El Bierzo con Asturias y se haga a través de Laciana y no por el camino minero de Valdeprado, como piden ayuntamientos bercianos.

También pidieron al Ayuntamiento que exija al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones la reparación y mantenimiento del edificio del antiguo ambulatorio de Villablino del que es propietario, que amenaza ruina con desprendimientos continuos de la cubierta, aleros y paredes laterales.

En este asunto el alcalde explicó que el Ayuntamiento estaba en contactos para que el edificio se revirtiese al Ayuntamiento, “pero en condiciones adecuadas, sin que nos veamos en la obligación de hacer inversiones en reparación nada más asumirlo”.

Pese a estos contactos, la Tesorería General de la Seguridad Social sacó a subasta la venta del edificio y la parcela de 1.377,5 metros cuadrados en que se ubica, el 18 de abril de 2023 con un precio base de licitación de 823.480 euros, subasta que quedó desierta.