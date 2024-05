Una exposición en Laciana abre el proyecto de Amigos de Sierra Pambley para encumbrar a los hórreos

Con la apertura en la mañana de este viernes de la exposición de fotografía Hórreos de Laciana en la Casa de la Cultura de Villablino, la Asociación de Amigos de Sierra Pambley (AASP) da el primer paso en la difusión pública de su proyecto de dinamización rural y conservación del patrimonio, centrado en estas construcciones.

El acto de inauguración estuvo presidido por la concejala de Cultura, Mercedes Fisteus, la presidenta de la AASP, Lidia de la Villa, y Javier Bardón, que dirige el taller de fotografía de la asociación cuyos integrantes son los autores de las 70 imágenes que se muestran.

Fisteus destacó el gran trabajo de la asociación “con continuadas aportaciones” y en concreto “este tesoro que tenemos”, en referencia a los hórreos y la obligación y compromiso “que todos tenemos en su conservación”.

Lidia de la Villa expuso a grandes rasgos en qué consiste el proyecto de “dinamización rural y conservación del patrimonio” en torno a los hórreos no solo de la comarca de Laciana, también de los municipios adyacentes de Babia y Palacios del Sil con cuyos ayuntamientos se colabora en el mismo, así como la Casa del Parque de Babia y el centro de interpretación de Palacios.

También desgranó algunas de las actividades programadas. El día 1 de junio, en el Centro del Urogallo de Caboalles de Arriba, se presenta oficialmente el proyecto con la participación de expertos como el arquitecto Eloy Algorri García y Anselmo Reguera Pinilla, contando además con la presencia del único teitador que existe en la actualidad en la provincia de León, Juan González Abella.

Elaborar un censo actualizado de los hórreos en los cuatro municipios, “sabemos que, en el último censo de 2005, hecho por Eloy Algorri, en Laciana se contabilizaron 95”; difundir la actividad en los centros educativos para dar a conocer a los más jóvenes este patrimonio; y concienciar de la necesidad de su conservación son objetivos que se canalizarán también a través de charlas de concienciación y difusión, así como rutas guiadas de patrimonio por los pueblos. Y señaló dos de las localidades que más hórreos albergan: Torrestío en Babia y Caboalles de Arriba en Laciana.

Por su parte, Javier Bardón explicó que las fotografías que realizaron los integrantes del taller de fotografía se hicieron en “diversas salidas organizadas por los pueblos”. Y señaló que no pudieron fotografiar todos porque algunos se encuentran en los recintos interiores de las fincas particulares y sus dueños no estaban para permitir el acceso. No obstante, agradeció a la mayoría de los propietarios “que incluso nos abrieron sus hórreos para poder tomar imágenes de su interior y sus detalles”.

Posteriormente, Félix Suárez, miembro de la AASP, hizo una presentación más detallada de las imágenes de la muestra desgranando algunas de las características más peculiares de estas construcciones en el área de la montaña occidental como es la de la ubicación: “Aquí el hórreo es una parte más de la casa, está integrado en el conjunto de la edificación, en el corral, arropado por el resto”.