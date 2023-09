Deportes desconocidos que se juegan en León

Sabemos que León cuenta con grandes equipos de fútbol o balonmano, por ejemplo, pero hay otras modalidades deportivas menos conocidas que también tiene cabida en la provincia.

Hockey sobre patines

Si eres de los que te gusta que todo vaya sobre ruedas, seguro que alguna vez te has subido a unos patines. Pues ya que tienes la equipación habrá qué usarla, ¿no? Y dicho y hecho, empresas como Rollers in Line no solo te enseñan a patinar, también te introducen en el mundo del hockey sobre patines en línea. “Mi hermano Javier quería montar una tienda y yo una escuela, así que en 2013 empezamos este negocio familiar”, cuenta Laura Vázquez.

En la actualidad, actúan como club a nivel federativo, entrenando con el equipo senior en San Esteban para las competiciones autonómicas los lunes y miércoles de 20 a 22 horas. “Principalmente, nos movemos a Valladolid para campeonatos, pero realmente hay pistas para jugar en toda Castilla y León. Faltaba León y ya la tenemos con suelo nuevo y todo”, explica la patinadora. Y detalla, “el año que viene seguro que ya podemos competir también con dos equipos infantiles”.

Laura deja claro que para jugar al hockey en línea hay que tener unos conocimientos mínimos de patinaje y una pequeña preparación física, fundamentalmente para no hacerse daño. Pero para eso están ellos. “Muchos alumnos llegan a nosotros porque era una espinita clavada o patinaban hace mucho tiempo y quieren retomarlo. Dentro del temario el hockey es una de las áreas que prueban y alguno le coge el gustillo y se quedan”. Cuenta el caso del integrante más veterano con 65 años, que además tiene una gran destreza, que se apuntó porque su hijo siempre jugó. Aunque la edad media ronda por la treintena, este deporte no entiende de sexo ni edades.

El reglamento oficial es más extenso, pero para que te hagas una idea, en el hockey se juega un 5 contra 5 -cuatro jugadores y un portero-, no hay ‘fueras’ porque el campo está vallado y hay dos tiempos según categoría desde los 18 a 25 minutos. Y si tienes claro que el contacto está completamente prohibido, “esto no es hockey sobre hielo” aclara Laura, la diversión viene rodada.

Roller Derby

Y ya que tienes los patines puestos nos deslizamos hasta unas chicas que ya lo petaban en el 2016. En una pista ovalada, cinco jugadoras de cada equipo equipadas con patines tradiciones- ruedas dos a dos- y protecciones, incluso bucales, participan en un deporte de contacto sin un balón de por medio.

Desarrollado en Alemania en los años 90, cuenta con ciertas similitudes con el rugby, hockey y esgrima. El resultado es una vistosa mezcla entre un juego de pelota y un juego de lucha.

El jugger es un deporte de equipo, donde el objetivo es anotar más puntos que el rival antes de que finalice el tiempo. Cada equipo tiene un solo jugador habilitado para coger la pelota -'jugg'- y marcar puntos introduciéndola en la base contraria. El resto de jugadores porta diferentes tipos de armas acolchadas para defenderle.

Desde la Asociación Juvenil Jugger León cuentan sus comienzos: “fue en un torneo de este deporte, en Cantabria, donde tres personas nos conocimos y nos dimos cuenta de que íbamos a coincidir al siguiente año estudiando en la Universidad de León, y empezamos a barajar la idea de comenzar a entrenar allí”.

Aspectos como explosividad, velocidad, reflejos, resistencia, juego en equipo o mucha estrategia son los que les volvieron adictos a este deporte. “Por ello nos pareció lógico y genial crear la asociación en León para dar a conocer el deporte y poder seguir jugando y mejorando fuera de las asociaciones de las que veníamos”, explican.

En 2017 se formalizó la asociación y desde entonces entrenan en el parque de merenderos, en Palomera. Se reúnen los martes y jueves de 18:00 h a 20:00 h y los sábados de 11:30 a 13:30 h. “Normalmente, intentamos dividir los entrenamientos a lo largo de la semana, centrándolos en: físico, visión de campo, juego de equipo, técnica de armas y partidos”. Desde la asociación ofrecen 'sticks' -las armas- a todo el mundo que quiera ir a probar.

A mayores, por toda España se hacen gran cantidad de macro-entrenamientos, ligas, competiciones y torneos a las que se apuntan siempre que las fechas y la distancia nos lo permita, normalmente con el equipo de Andromeda Lions. “También hemos celebrado múltiples torneos y ligas en León, a veces en colaboración con el ayuntamiento, pero ahora estamos más relajados en ese aspecto debido a la gran cantidad de eventos que se están realizando por España”, comentan.

Como su propia biografía de Instagram lo define, es un deporte mixto en el que juegan tres equipos a la vez con una pelota gigante -de 1,2 metros- en un campo de 20x20.

Las normas son sencillas, el balón nunca puede tocar el suelo. Se juegan siete periodos y gana el equipo que primero llegue a los trece puntos. Justo antes de golpear la bola se lo anuncias al rival que deberá defenderse, se lanza cuando todos los miembros del equipo tocan el balón —si no es falta— y se golpea con cualquier parte del cuerpo por encima de la cintura. En lo que a la defensa se refiere, los jugadores se colocan en formación cuadrangular alrededor de la bola, como a unos cuatro metros. En su caso, deben evitar que caiga al suelo con cualquier parte del cuerpo.

Con origen en Canadá, en la época de los 80, este deporte se practica en otros países como China, Japón, Malasia, Francia, Bélgica, Argentina, Brasil o Chile, entre muchos otros. En León lo practican desde la Asociación Juvenil Tempus con un equipo mixto en el que todos participan por igual.

A pesar de ser deportes típicos del otro lado del charco, desde hace dos años se han popularizado en nuestra tierra gracias los jugadores de República Dominicana, que afincados aquí quieren seguir practicando uno de los juegos más simbólicos de su país.

En León se practica en la Universidad de León y cuenta con dos equipos: Estrellas de León y Piratas Selección de León. Y este septiembre organizaron el 2º Torneo de Sóftbol de otoño y 1º Internacional.

Hay ciertas diferencias entre estas dos modalidades. La principal es el tamaño del campo, siendo el de béisbol de 90 pies -27,432 metros- y la de sóftbol de 60 pies -18,288 metros. La Pelota es más grandes en la segunda modalidad y el lanzamiento es por debajo del hombro.

Ahora ya no podrás decir que no haces deporte porque no tienes opciones. Aquí te he dejado una variedad de los más pintorescos, a la par que divertidos. ¿Se te ocurre algún otro deporte digno de ser descubierto? Cuéntanoslo en las redes sociales.