The Chords reviven el mod con un concierto el viernes en El Gran Café de León

The Chords UK vuelven a León para presentar su nuevo EP 'Somewhere Beyond The Rainbow' con un concierto el viernes 27 de octubre en El Gran Café. La banda fue una de las que lideraron el llamado “resurgimiento o revival mod” de finales de los 70 junto a bandas como The Lambrettas, Secret Affair, y por supuesto los enormes The Jam en sus inicios.

Fecha y hora: viernes 27 de octubre a las 22.30 horas

Lugar: El Gran Café

Entrada: Discos Lizard, El Gran Café, Móngogo y en Musikaze