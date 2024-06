Quinn Deveaux está de gira en España y actúa el miércoles en El Gran Café de León.

El compositor y cantante estadounidense Quinn Deveaux está de gira por España y actúa este miércoles 5 de junio en El Gran Café de León, después de pasar por ciudades como Zaragoza, Vitoria, Bilbao, Logroño y Valencia, y antes de desplazarse a Vigo, Segovia, Pilona y Alcalá de Henares. La apertura de puertas será a las 21 horas y está previsto que el concierto comience a las 21.30 horas. Entradas anticipadas en El Gran Café y Discos Lizard y entertickets por 12 euros, 15 en taquilla.

Quinn DeVeaux creció rodeado de música. Vivió con su abuela excantante de jazz a cuarenta kilómetros de Chicago, en Gary, Indiana, escuchando los gustos musicales de R&B (Rhythm and blues) de los años 80 de su madre y las inclinaciones de rock clásico de su padre. Su tío organizaba shows en el norte de Indiana, convocando a gigantes del blues con sede en Chicago como Howlin' Wolf.

Un poco forzado por el declive económico, y como buena leyenda, cogió una guitarra y dejó su casa para ver mundo y buscarse la vida. Primero estuvo Kansas, luego en Olympia, Washington, para asistir a Evergreen State College, y una breve temporada en Los Ángeles, antes de echar raíces en San Francisco, donde fue miembro fundador de Blue Roots, un grupo de corta duración pero casi mítico que operaba en el Mission District a principios del milenio.

Además de DeVeaux, el grupo incluía a Lech Wierzynski y Nansamba Ssensalo, la pareja que luego formaría California Honeydrops, y al bajista Nate Brenner de Tune-Yards. Quinn lanzaría una serie de álbumes muy bien considerados por la crítica en los años siguientes. Después de tocar en varias configuraciones que exploraron todos los rincones de su pasión musical, Quinn Deveaux formó su Blue Beat Review, que fusionó sus gustos diversos en una fiesta itinerante bulliciosa.

Cuando Deveaux lanzó 'This Could Be Yours' en 2018, se trasladó a Nashville para trabajar en su próximo álbum, 'Book of Soul' de 2020. Con nuevas interpretaciones de R&B moderno de los años 60.

Haciendo una breve pausa para trabajar con viejos amigos y compañeros de banda en San Francisco, los aclamados The California Honeydrops, en un destacado sencillo de 2022, 'Take You Back' / 'Very Best Thang', Quinn construyó sobre el impulso de 'Book of Soul' y marcó un período particularmente prolífico en su composición de canciones, aparentemente sacando una amplia variedad de canciones del aire. Quinn explica: “Escribo todos los días, es un rompecabezas que me llena de alegría montar”.