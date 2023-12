Kula Shaker, mito del 'britpop', llega este viernes como concierto central del Purple Weekend de León

La XXXIV edición del Purple Weekend alcanza este viernes 8 de diciembre su cita más esperada con el concierto que ofrecerá en la segunda jornada del festival la banda británica de rock psicodélico Kula Shaker, que vivió su apogeo fue durante la era 'britpop'.

Tras la apertura del festival el jueves en el Palacio de Exposiciones de León con la fiesta sonora que bajo el título 'Revival 77 & New Punk' subirá al escenario a tres potentes y desinhibidas bandas con el punk como protagonista, llegan los días principales del programa del festival.

El día se iniciará el viernes por la mañana en el Palacio de Exposiciones con la apertura del mercadillo vintage y la feria del disco, celebrándose también el tradicional desfile de modo sixtie organizado por Covent Garden y la Pelu de Eva, todo acompañado de pinchadas de reconocidos djs.

La programación musical se iniciará a las 17.00 horas en el Glam Theatre, con los conciertos de rock cósmico en castellano de los madrileños Calizo y The Liquorice Experiment, el quinteto anglo-español que regresan a los escenarios con una pócima sonora contundente y frenética, inspirada en el sonido primitivo de las primeras bandas que desataron la British Invasion.

Los festivaleros se trasladarán después al Palacio de Exposiciones para los conciertos más esperados abriendo la fiesta musical The Kundalini Genie, al que seguirán Logan’s Close y los esperados Kula Shaker, sin duda alguna el plato fuerte del festival.

Los conciertos del legendario grupo son un genuino acontecimiento donde nadie queda indiferente.

En permanente renovación desde 2021, es ahora cuando por fin y tras la vuelta del mago de los teclados Jay Darlington, que regresa a la banda después de una década tocando con Oasis y los hermanos Gallagher, se han vuelto a juntar los cuatro miembros de la formación más clásica de la banda por primera vez desde 1999: Crispian Mills (guitarra/voz); Jay Darlington (Organo Hammond); Alonza Bevan (bajo) y Paul Winter-Hart (batería).

La banda está disfrutando de un gran momento de conexión con su público y el primer single compuesto tras su regreso, 'Wawes', es un himno a la comunal euforia que se está viviendo la banda. Desde 'Grateful When You’re Dead/Jerry Was There', su single debut en 1996 y tres años después de su nacimiento en West London, Kula Shaker ya empezó a entrar rápidamente en los primeros puestos de los charts británicos.

Después llegaría 'K', un imperial álbum debut que fue seguido por 'Peasants Pigs & Astronauts' en 1998, con otros 3 temas entre el top 20. Ese mismo año se separaban hasta su vuelta en 2007. Desde entonces han presentado 'Pilgrim’s Progress' en 2010, 'K 2.0' en 2016, y '1st Congregational Church Of Eternal Love And Free Hugs’ en 2022, mientras que ya preparan la salida de su nuevo disco.

Los Kula Shaker estarán escoltados en el escenario por otro grupo de las Islas Británica, como son Logan's Close, la banda escocesa que lideran Scott Rough y Carl Marah que ha revolucionado la escena underground de Edimburgo con unos ritmos que beben de los míticos Byrds o de bandas más actuales como Allah-Las y todo el sonido West Coast de años los 60 y 70.

Junto a Stuart Neil al bajo, Sean Morrison a los teclados y Gavin Lamont en la batería han grabado una colección de singles durante los últimos ocho años, entre los que destacan 'Dans Le Jardin', 'Babestation' o 'Heart-Shaped Jacuzzi'.

Abriendo el cartel de los conciertos que se celebrarán el viernes en el Palacio de Exposiciones llegan también de Escocia, aunque esta vez desde la ciudad de Glasgow, los indomables The Kundalini Genie.

The Kundalini Genie beben y mezclan con un estilo que les hace únicos influencias que van desde el Shoegaze de los 90, el Dream Pop o el Britpop hasta la psicodelia de los 60 y el Rock’n’Roll.

Habiendo grabado, producido y publicado ellos mismos seis álbumes de estudio, la banda ha recorrido Europa y el Reino Unido apareciendo en numerosos festivales.

Junto a los conciertos se alinean once DJ nacionales e internacionales, con nombres muy conocidos en los circuitos musicales de toda Europa que pondrán a bailar a todos los festivaleros en distintos bares de la ciudad. Así, este 8 de diciembre están previstas sesiones de djs el Nuevo Café Luna (13.30 horas), el Chelsea (17.00 horas) y el Llibla (17.30 horas).