El Cocinero Funky comienza su ciclo de actuaciones en El Gran Café de León

El Cocinero Funky llega el jueves 20 de julio a las 22.30 horas al escenario de El Gran Café de León, una fecha que junto con el jueves 17 de agosto y el jueves 7 de septiembre conformarán la residencia veraniega del artista con actuaciones que tendrán entrada libre.

El Cocinero Funky es un personaje cinematográfico creado por Miguel Ángel Fuertes (León, 1990) en 2018 para desarrollar sus inquietudes artísticas ligadas al procesado de la comida en sus más diversas facetas, así como para abordar una suerte de comentario crítico sobre el aluvión de tendencias y modas gastronómicas que venían surgiendo, con desigual fortuna, en el escenario global de los últimos años.

Sus primeros trabajos, desarrollados a través de su cuenta de Instagram, incluían proyectos fotográficos y vídeos ASMR. Pero es en otoño de 2020 cuando El Cocinero Funky acomete una nueva deriva en su trabajo que, auspiciada por Producciones Infames y sin abandonar sus inquietudes gastronómicas y de parodia social, le serviría para elaborar un corpus de canciones autoproducidas con medios digitales, que verían la luz recopiladas en formato de mixtape bajo el título de 'Dímelo en el súper'.

A partir de noviembre de 2020, y siempre con Instagram como principal escaparate de presentación, El Cocinero Funky ha venido adelantando algunas de estos trabajos por medio de actuaciones en directo de pequeño formato.

En marzo de 2021, dentro del ciclo ESTADO —II—, interpretó en directo en el teatro El Albéitar el disco 'Dímelo en el súper al completo' y en el año 2022 publicó su último sencillo, 'Me gusta tu look, pero no me gustas tú'. En noviembre de 2022 el músico presentó de su último trabajo, 'Ángela Davis', un disco digital de siete canciones

Asimismo, Fuertes es poseedor de una dilatada carrera como músico de sesión, y ha formado parte de bandas como 'Goodman Collective', 'Lugotti', 'Blue Lines' o 'E.V.O'. Durante esta trayectoria se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la escena musical local.

Asimismo, entre sus proyectos individuales cabe igualmente destacar el proyecto 'Hombre Tranquilo', faceta en la que combina instrumentos reales y virtuales en una actuación que pasa por los diferentes modelos de performance de música electrónica.