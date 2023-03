La banda sueca The Riven sube el miércoles al escenario de El Gran Café

El Gran Café acoge el rock de la banda sueca The Riven, que ofrece un concierto durante la noche del miércoles 22 de marzo, a partir de las 21.30 horas.

Con sus sonidos inspirados en la música de las décadas de los 70 y 80, The Riven devuelve a la vida el rock clásico en sus conciertos.

La banda está a punto de lanzar su segundo álbum de estudio 'Peace & Conflict', con ocho temas disponibles en vinilo, CD y plataformas digitales. Debuta en este álbum el guitarrista Joakim Sandegård que, junto con Arnau Diaz, crean un sonido de guitarra dobladas, nuevo en The Riven. También en este álbum está Jussi Kalla en la batería que hizo su debut con la banda con los singles 'Windbreaker' y 'Moving on' lanzados en mayo de 2020.

En 2019, The Riven se embarcó en extensas giras, llevándolos por toda Europa: Francia, Alemania, España, Suiza y Suecia, tocando en grandes festivales como Muskelrock, Hellgart, Live at Heart y Skövde in Rock.

En el verano de 2021, The Riven se encerró en una casa de campo en el sur de Suecia, grabando su segundo álbum de larga duración. Este esperado segundo álbum está perfectamente equilibrado, Rock pesado y punzante, acompañado con grandes coros y momentos psicodélicos.

Hoy en día, la banda está formada por la cantante Totta Ekebergh, los guitarristas Arnau Diaz y Joakim Sandegård, el bajista Max Ternebring y el batería Jussi Kalla.