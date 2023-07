La astronauta leonesa Sara García protagoniza el viernes el programa 'Plano General' de La 2

La astronauta leonesa e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Sara García acude al programa 'Plano General' de La 2 que se emite la noche del viernes 14 de julio, concretamente a las 21.30 horas.

La astronauta reserva de la Agencia Espacial Europea participará en los diferentes cuestionarios y secciones del programa, pasando por una conversación sobre aspectos de actualidad, se someterá a un test de actualidad, reflejos e ingenio y, finalmente, dejará en una frase firmada de su puño y letra que resume su propia filosofía.

Sara García es la primera mujer española candidata a astronauta, aunque no se incorporará inmediatamente podría participar en misiones en un futuro. Forma parte de la nómina de 17 cosmonautas (5 titulares y 12 suplentes), de la Agencia Espacial Europea (ESA), que recibió propuestas de 25 países europeos. No ha tenido prácticamente ningún contacto con el sector espacial, pero la ESA no impone este factor como requisito indispensable, sino que busca perfiles relacionados con distintos campos de la ciencia.

Estudió el Grado y el Máster de Biotecnología en la Universidad de León y dice que le cambió la vida. En 2018, se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer y fue premio extraordinario de fin de carrera. A lo largo de su trayectoria académica, ganó también varios premios a la excelencia, tanto en la Universidad de León como en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Durante su tiempo como candidata a doctora, trabajó como asistente de investigación universitaria para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), realizando trabajos sobre medicina del cáncer.