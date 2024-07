Investigadores de Salamanca validan un avance para abordar mejor a pacientes con linfoma a través de biopsia líquida

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal) validaron “una pionera herramienta” de secuenciación masiva para un mejor abordaje de los pacientes con linfoma a través de la biopsia líquida, tanto en el momento del diagnóstico como en su seguimiento. La biopsia líquida supone así una nueva metodología que permite detectar en una muestra fragmentos del ADN del tumor liberado a la sangre del paciente (ADN circulante tumoral).

Según un estudio publicado en la revista British Journal of Haematology y liderado por el Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa), demostraron que abordar el tumor de esta forma “mínimamente invasiva”, a través de una muestra de sangre periférica “permite determinar la presencia de ADN circulante tumoral para su caracterización molecular y la evaluación temprana de la enfermedad mínima residual”. De esta forma, supone una “mejor estratificación de los pacientes en distintos grupos de riesgo, que podrían beneficiarse en un futuro próximo de un tratamiento más preciso”.

La investigadora de la Unidad de Biología Molecular del Causa, María Eugenia Sarasquete, quien firma el artículo junto al doctor Miguel Alcoceba, explicó que los resultados “con un simple pinchazo” que requiere la biopsia líquida “hemos podido detectar un marcador tumoral en el 90 por ciento de las muestras”. Algo “realmente efectivo en el momento del diagnóstico” y que, además, permitirá su seguimiento una vez identificados los marcadores específicos del tumor para determinar si la cantidad de ADN circulante tumoral se reduce o desaparece durante el tratamiento.

Para llevar a cabo este proceso, se utilizaron una herramienta desarrollada dentro del grupo colaborativo europeo EuroClonality, que diseño un panel de secuenciación masiva exclusivo para el estudio de leucemias y linfomas (Euroclonality-NDC).

Además de su efectividad, según detallaron desde el Ibsal en un comunicado recogido por ICal, la estrategia resulta “poco costosa” para el Sistema Nacional de Salud, es menos invasiva y molesta para el paciente y su ventaja fundamental es que ofrece información global del tumor. Según Sarasquete, los estudios “se pueden llevar a cabo con una mayor, lo que nos permite un seguimiento más estrecho de los pacientes y poder detectar la enfermedad antes de su recaída clínica”.

Aplicable a todo tipo de linfomas

El objetivo de los investigadores del Ibsal fue buscar “una herramienta más sensible, más específica y menos invasiva para monitorizar en tiempo real la respuesta terapéutica de los pacientes”. De esta manera, podrían anticiparse en la toma de decisiones y personalizar el tratamiento según las necesidades de cada afectado.

El estudio incluyó una serie prospectiva de 68 pacientes con linfoma difuso de células B grandes, el subtipo más común dentro del linfoma no Hodgkin, desde abril de 2017 hasta mayo de 2020, diagnosticados en el Hospital de Salamanca, y también en el Hospital Clínico de Valladolid y los Complejos Asistenciales de León y Burgos, con el objetivo de investigar la utilidad de la biopsia líquida utilizando un enfoque de secuenciación masiva (EuroClonality-NDC) que permitiera analizar el valor clínico y pronóstico del ADN circulante tumoral.

Gracias a los “prometedores resultados”, y una vez que el Servicio de Hematología cuente con esta herramienta, el próximo objetivo de los investigadores “será implementar esta estrategia de forma rutinaria, ya que, además, es aplicable a cualquier tipo de linfoma”. En previsión de lograr esta “importante mejora”, el Servicio de Hematología adquirió también un robot para lograr un procesamiento de forma automática, reproducible y mucho más rápido y poder así dar una respuesta en tiempo real en un corto plazo.

Desde el Ibsal explicaron también que el Hospital de Salamanca mantiene conversaciones con otros centros hospitalarios españoles dentro del Grupo Español de Linfomas (Geltamo) para avanzar en la implementación a nivel nacional de esta estrategia pionera basada en biopsia líquida en el abordaje de los linfomas.

Referencia: Miguel Alcoceba, James P. Stewart, María García-Álvarez, Luis G. Díaz, Cristina Jiménez, Pilar Tamayo, Norma C. Gutiérrez, Alejandro Martín García-Sancho, M. Eugenia Sarasquete et al — 'Liquid biopsy for molecular characterization of diffuse large B-cell lymphoma and early assessment of minimal residual disease', 2024 | DOI: 10.1111/bjh.19458.